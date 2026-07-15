أصالة عن عمليات التجميل: عملت تريليون عملية عشان أفضل حلوة ليكم

معروف عن الفنانة أصالة صراحتها وحديثها العفوي وممازحتها لجمهورها في كل حفل تحييه.

وفي حفلها في الأردن تحدثت أصالة مع جمهورها عن عمليات التجميل واهتمامها بصحتها.

ونشر الصحفي اللبناني إيلي مرعب فيديو من الحفل وتحدثت فيه أصالة قائلة: “عندي إصرار وعندي عزيمة وهلعب رياضة وعايزة أصغر ولسه أكتر وأكتر إذا في شيء هعمله، غير الرياضة طبعا عملت مش قصدي بس رياضة تريليون عملية و2000 و 7000 إبرة مفيش حاجة معملتهاش عشان أفضل حلوة ليكم ولنفسي أنا كمان”.وكانت أصالة شاركت جمهورها بصور من حفل الأردن نشرتها عبر حسابها على Instagram وأطلت فيها بفستان من الساتان باللون الأزرق السماوي.

وكتبت أصالة تعليقا على الصور: “يا الله شو بحب حفلاتي بالأردن وشو هالليلة محضرتلهم شي لأول مرّة رح أعمله وبعتقد على الأرجح حتكون سهره متلها ماصار”.

وخلال الحفل ظهرت أصالة مع زوجها فائق حسن، وذلك بعد انتشار أخبار عن انفصالهما خاصة بعد عدم ظهورهما معا لفترة.

ويأتي هذا الظهور ليرد على أخبار الانفصال ويؤكد أنها كانت مجرد شائعات.

في الفن