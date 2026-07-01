من خطوبة غير معروفة إلى طلاق نسرين طافش الأخير… تفاصيل ارتباطاتها العاطفية

عادت الحياة الشخصية للفنانة السورية نسرين طافش لتتصدر واجهة الاهتمام الجماهيري والإعلامي مجدداً، عقب إعلانها الرسمي عن طلاقها من أحمد جوهر، وإسدال الستار على خطوتها العاطفية الأخيرة. وفي وسط فني يمزج دائماً بين كواليس النجوم وحياتهم العامة، تبرز مسيرة نسرين طافش كواحدة من أكثر السير متابعة، حيث تنقلت عبر السنوات بين محطات معلنة وموثقة، وأخرى أحاطها الشغف الإعلامي بالكثير من التكهنات والقراءات.

ومن أجل تقديم قراءة دقيقة وموثقة تقف على أرضية صحافية صلبة، نستعرض في هذا التقرير الخط الزمني الكامل لعلاقات نسرين طافش، مفرقين بين ما أعلنته رسمياً على لسانها، وما بقي في دائرة التداول الصحافي.

خطوبة نسرين طافش المبكرة من المخرج المثنى صبح

قبل الدخول في قفص الزوجية لأي مرة، ارتبط اسم نسرين طافش في بداياتها الفنية برابط عاطفي معلن داخل الوسط الفني السوري، تمثل في خطوبتها من المخرج السوري المثنى صبح خلال فترة دراستها المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعلى الرغم من أن الخطوبة لم تتوج بالزواج وانتهت بهدوء، إلا أنها ظلت حاضرة في الأرشيف الصحافي كدليل على دخول نسرين المبكر في تجارب عاطفية علنية، مما شكل لاحقاً حذرها الفني في التعامل مع تفاصيل حياتها الخاصة.

الزيجة الأولى: رجل أعمال بعيداً عن صخب الإعلام (2008 – 2013)

شهد عام 2008 الدخول الأول للفنانة نسرين طافش إلى القفص الذهبي، في تجربة زواج كانت الأطول في مسيرتها الشخصية حتى الآن، حيث استمرت نحو خمس سنوات كاملة قبل وقوع الطلاق في عام 2013.

وحرصت نسرين طافش طوال تلك الفترة على إبقاء تفاصيل هذه الزيجة في مساحة خاصة وصارمة؛ فلم تظهر هوية الزوج بشكل علني واستعراضي في الإعلام، إلا أن المتداول صحافياً يشير إلى أنه رجل أعمال إماراتي.

وتم الطلاق في هدوء تام عام 2013، واكتفت نسرين وقتها بتصريحات مقتضبة تفيد بأن العلاقة الزوجية وصلت إلى “طريق مسدود”، مفضلة عدم الدخول في أي سجالات أو روايات تفصيلية حول الأسباب.

الزيجة الثانية: الدكتور شريف شرقاوي ودوامة “الارتباط السريع” (2022 – 2023)

بعد سنوات من التركيز على النشاط الفني والابتعاد عن الارتباط الرسمي، فاجأت نسرين طافش جمهورها في يوليو 2022 بإعلان زواجها من الدكتور شريف شرقاوي، طبيب الأسنان المصري وخبير العلاج بالطاقة.

وحظيت هذه المحطة بتغطية إعلامية مكثفة وموثقة بصور وفيديوات شاركتها نسرين بنفسها عبر حساباتها الرسمية، مما جعلها التجربة الأكثر علنية أمام الجمهور.

ولم تخلُ هذه التجربة من التذبذب؛ إذ أعلن الثنائي انفصالهما الأول بعد أقل من 6 أشهر، ثم عادا مجدداً في نيسان (أبريل) 2023 ليحدث الانفصال الرسمي والنهائي في تموز (يوليو) 2023. وعبرت نسرين عن هذه المرحلة لاحقاً بتصريح إنساني أكدت فيه أنه “لا يوجد طلاق هين”، مشددة على أن التجربة تظل إنسانية ولها احترامها.

الزيجة الثالثة: أحمد جوهر.. من بريق الرياض إلى الانفصال الرسمي (2025 – 2026)

المحطة الثالثة والأحدث في حياة نسرين طافش كانت مع رجل الأعمال المصري أحمد جوهر. بدأت ملامح هذه العلاقة بعيداً عن الأعين قبل أن تختار نسرين توثيقها رسمياً أمام قطاع واسع من صناع السينما والإعلام.

وكشفت نسرين عن زواجها في مطلع عام 2025 خلال حضورها فعاليات حفل جوائز صناع الترفيه (Joy Awards) في العاصمة السعودية الرياض. وشهدت بداية عام 2026 احتفاءً علنياً ونشراً لصور ورسائل حب متبادلة بمناسبة عيد ميلاده.

وبعد سلسلة من الشائعات والتكهنات التي لاحقت غيابهما عن بعض المناسبات، قطعت نسرين الجدل بالكامل وأعلنت رسمياً عبر منصاتها انتهاء الزواج في إطار من الاحترام والتفاهم المتبادل، مطالبة وسائل الإعلام والجمهور بضرورة احترام خصوصيتها في هذه المرحلة الإنسانية.

نظرة إلى رؤية نسرين طافش العاطفية

عند تتبع فلسفة نسرين طافش في التعامل مع مؤسسة الزواج، يظهر بوضوح أنها تتبنى خطاباً متماسكاً لا يحمل العداء للتجربة؛ بل تنظر للزواج كـ “مشروع شراكة إنسانية مرن” يقوم على الاحترام والنضج المشترك، وتعتبر أن الفشل في الوصول إلى نهاية سعيدة لا يعني إدانة الحب، بل هو دافع لنضج شخصي أكبر. ويظهر ذلك جلياً في صياغات انفصالها التي يغلب عليها دائماً طلب “الخصوصية” والتشديد على “التفاهم”.

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