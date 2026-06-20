ميريام فارس تستعرض كواليس حياتها العائلية ورومانسيتها مع زوجها

تشارك النجمة ميريام فارس يومياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تركز على مشاركة تفاصيل حياتها العائلية وقضاء أوقات نوعية مع طفليها جايدن ودايف، مع حرصها الدائم على إخفاء ملامح وجوههما. كما تتضمن يومياتها كواليس حفلاتها وتحضيراتها ونشاطاتها الفنية المتنوعة.

وشاركت النجمة اللبنانية أخيراً متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يتضمن يومياتها والتفاصيل التي تقوم بها قبل السفر والحفلات، حيث تهتم بشعرها الكيرلي وفي نفس الوقت تلهو مع ابنها الأكبر الذي يلعب معها بعفوية ويصر على الابتعاد عن الكاميرا ويمتنع عن اظهار ملامحه واضحة على السوشيال ميديا.

ووثقت ميريام فارس تحضيراتها العفوية لناحية اختيار الملابس والاكسسوارات واختيار ما تحتاجه للسفر من أجل حفلاتها، فظهرت في المقطع وهي تسافر بدعم من زوجها الذي تحرص على اخفاء ملامحه بشكل علني، وقد ظهرت معه بمشهد رومانسي سريع، وهو يقبلها قبل توجهها الى المطار بينما حضر ابنها لاستقبالها بعد عودتها.

الجمهور يتفاعل مع يوميات ميريام

واعتمدت ميريام اسلوب صانعات المحتوى في الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال تواجدها مع طفليها في السيارة، بينما كانا يمرحان ويتفاعلان بحماس على الأغنية الجديدة، وقد اعتبرت بأنها من الاغاني المفضلة لعائلتها، متسائلة متى ستبصر النور وتنشرها للجمهور! وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال المقطع اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بطريقتها في التفاعل مع طفليها واللعب واللهو معهما وبعلاقة الحب الرومانسية مع زوجها الذي يفضل الابتعاد عن الاعلام والسوشيال ميديا.

مجلة لها