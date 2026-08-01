«شايف نفسه فيا وبكمل حلمه».. كيف تحدث تامر حسني عن والده قبل رحيله؟

أعلن الفنان تامر حسني، يوم الجمعة، وفاة والده حسني شريف، بعد تدهور حالته الصحية، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وبالتزامن مع إعلان الوفاة، أعاد عدد من المتابعين تداول تصريحات سابقة لتامر حسني، تحدث خلالها عن علاقته بوالده، كاشفًا عن حجم تأثيره في حياته، ومؤكدًا أنه كان مصدر إلهامه الأول، وأنه يعتبر نجاحه امتدادًا للمشوار الفني الذي بدأه والده.

وخلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف تامر حسني عن طبيعة علاقته بوالده، موضحًا أن غيابه عنه خلال فترة من طفولته كان بسبب ظروف خاصة، مؤكدًا أنه لم يحمل له يومًا أي مشاعر غضب أو عتاب.

وقال تامر: «والدي غاب فترة عني في فترة طفولتي، مكناش مع بعض لظروف أنا بعذره عليها، وحبيب قلبي ربنا كرمنا وكلنا مع بعض دلوقتي، وأنا مملكش إني أزعل منه، هو اللي جابني الدنيا، واللي نجح دلوقتي دي جيناته هو، ولولاه مكنتش هبقى الشخص ده».

وأضاف أن نظرة الإنسان للظروف هي التي تصنع الفارق، موضحًا أن والده كان فنانًا في بداياته وحقق شهرة، إلا أن ظروفًا صحية ونفسية حالت دون استكمال مشواره الفني، قائلًا: «بتفرق الشخص بيشوف الموقف إزاي، خصوصًا إن أبويا كان فنان في وقته وبدأ يتشهر، بعدين حصله ظروف صحية وتعب نفسي مقدرش يكمل، وسافر وبعد عننا، وعنده ظروف لازم أقدرها دلوقتي».

وأكد تامر حسني أن كل ما حققه من نجاح يعد امتدادًا لحلم والده، مشيرًا إلى أن والده كان يرى نفسه فيه، وقال: «هو فرحان بيا طول الوقت، وبكمل حلمه، هو شايف نفسه فيا.. أبويا أقول له أنا بحبك جدًا، وأي نجاح أنا فيه بسببك أنت، كان نفسك تحقق حلم معين، وربنا كرمك بابنك اللي بيكمل مشوارك».

المصري اليوم