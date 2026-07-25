قانون جديد للفنانين في مصر يوصف بـ”التاريخي”

فعّلت نقابة المهن التمثيلية في مصر قانون حق الأداء العلني، في خطوة وصفها نقيب المهنة أشرف زكي بأنها “إنجاز تاريخي” يحمي الحقوق الأدبية والمادية للفنانين.وقال زكي، خلال اجتماع بالنقابة مساء الأربعاء، إن هذا التفعيل يمثل نقطة فارقة في تاريخ المهنة، مؤكداً أنه يرسخ مبدأ حماية حقوق الفنانين ويمنحهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها صناعة الفن والإنتاج في مصر. وفي كلمته أمام أعضاء النقابة، قال: “اطمئنوا، كنا أمناء على الأمانة، مخلصين في الرسالة، وحققنا الانتصار الذي أردتموه”، مضيفاً: “افخروا بمهنتكم، فنضال العقود الماضية غدا اليوم حصناً تشريعياً حاسماً يضمن حقوقكم ويصون كرامتكم”.

وأوضح زكي أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود مكثفة بذلتها النقابة على مدار سنوات، من خلال العمل القانوني والتشريعي والتنسيق مع الجهات المختصة، حتى خرج القانون إلى حيز التنفيذ، ليصبح ضمانة حقيقية للفنانين وحقاً أصيلاً يحمي إبداعهم ويعزز مكانتهم.

وفي هذا السياق، شدد نقيب المهن التمثيلية على أن حق الأداء العلني يُعد من أهم الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية، إذ يكفل للفنانين الحصول على مستحقاتهم عند إعادة استغلال أعمالهم أو إذاعتها أو عرضها في الأماكن العامة أو عبر الوسائط المختلفة، بما يواكب المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق المبدعين. وأكد أن مجلس النقابة سيواصل العمل للدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من الملفات التي تستهدف تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للفنانين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، في يونيو الماضي، عن موافقة مجلس الشيوخ على مقترحه بتفعيل “حق الأداء العلني” كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وإحالة تقرير اللجنة المختصة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، وهو ما وصفه حينها بأنه دعم حقيقي للمبدعين والفنانين المصريين.

وتزامن تفعيل القانون مع أزمة شهدها الوسط الفني المصري في الفترة الأخيرة، حيث طالب فنانون ونقابات فنية بتفعيل حق الأداء العلني والحصول على مستحقاتهم من عمليات بيع الأعمال الفنية للقنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، في مقابل اعتراض بعض شركات الإنتاج السينمائي والدرامي داخل مصر على هذه الخطوة.

ومن بين المعترضين، قال المنتج جمال العدل إن الفنانين يحصلون على حقوقهم كاملة، ويتقاضون ملايين الجنيهات عن كل عمل يقدمونه، ولا يتحملون الخسائر المادية عند فشل العمل الفني، معتبراً أنهم رغم ذلك يسعون لحصول أبنائهم وأحفادهم على أموال إضافية من شركات الإنتاج بعد وفاتهم.

روسيا اليوم