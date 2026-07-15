«الموسيقى» تحتفل بأول دفعة من «بيت العود» بالرياض

أقامت هيئة الموسيقى أول حفل تخرج لطلاب بيت العود بالرياض في النادي الأدبي بالرياض، احتفاء باختتام رحلتهم التعليمية، في خطوة تعكس جهود الهيئة في تطوير التعليم الموسيقي وتمكين المواهب الوطنية.

وشهد الحفل تقديم الخريجين مجموعة من العروض الموسيقية التي أبرزت ما اكتسبوه من مهارات فنية خلال فترة الدراسة، في تجسيد لالتزام الهيئة بإتاحة فرص تعلم الموسيقى للجميع، وتمكين الممارسين، وبناء منظومة موسيقية مستدامة، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في دعم نمو القطاع الموسيقي في المملكة.

ويعد بيت العود مركزا متخصصا في تعليم العزف على الآلات الموسيقية، تأسس في سبتمبر 2023م من قبل هيئة الموسيقى، بقيادة الموسيقار نصير شمة، ضمن شبكة من الفروع المنتشرة في عدد من الدول العربية، ويهدف المركز إلى اكتشاف المواهب وصقلها عبر برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الموسيقيين والمتخصصين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، باول باسيفيكو، أن حفل التخرج الأول لبيت العود بالرياض يمثل محطة مهمة في تحقيق رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم الموسيقي، واكتشاف المواهب الوطنية وتنمية قدراتها. وأضاف أن تأهيل الخريجين وتمكينهم من نقل معارفهم وخبراتهم سيسهم في توسيع أثر هذه المبادرات، وتعزيز منظومة التعليم الموسيقي، ودعم نمو القطاع الموسيقي في المملكة.

الأنباء الكويتية