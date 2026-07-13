السعودية.. إطلاق خدمة «تأشيرة الباقات» للتيسير على الجماهير

تخطو المملكة خطوة جديدة نحو تطوير تجربة الزوار والجماهير قبل احتضان بطولتي الخليج وآسيا، مع إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة تأشيرة الباقات السياحية، التي تتيح للزائر المؤهل الحصول على التأشيرة السياحية ضمن باقة سفر متكاملة، في إطار توجه يستهدف تبسيط إجراءات السفر وتعزيز جاذبية الوجهة السعودية.وتجمع الخدمة في عملية حجز واحدة بين تذاكر السفر والإقامة في مرافق ضيافة سياحية مرخصة وترتيب إصدار التأشيرة إلكترونياً، مع إمكانية إضافة الفعاليات والتجارب والأنشطة السياحية والرياضية، بما يقلل الإجراءات التي يمر بها الزائر والمشجع ويمنحه تجربة أكثر ترابطاً وسهولة منذ التخطيط للرحلة وحتى الوصول إلى المملكة.

ويمكن أن تشمل الباقة الواحدة ما يصل إلى أربعة عشر مسافراً، الأمر الذي يمنح العائلات والمجموعات مرونة أكبر في تنظيم رحلاتها والاستفادة من تجربة سفر متكاملة.ويجري تطبيق الخدمة خلال المرحلة التجريبية على الزوار القادمين من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، ومصر، والأردن، والمكسيك، عبر مقدمي خدمات السفر والسياحة المعتمدين، تمهيداً للتوسع في تطبيق المبادرة خلال المراحل المقبلة وقبل انطلاق البطولتين.

يذكر أن عدد مباريات كأس آسيا يبلغ 51 مباراة، وهو ما يزيد من عدد القادمين للمملكة، وتقام البطولة في 8 ملاعب بمدن الرياض، جدة والخبر.

جريدة المدينة