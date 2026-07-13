حمزة عبد الكريم.. برشلونة يدشن فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم

يبدأ فريق برشلونة المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، اليوم الاثنين مرحلة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، حيث يخضع اللاعبون للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية المعتادة قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، تعد هذه المرحلة بداية الموسم الثالث للمدرب الألماني هانزي فليك على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، وسط تطلعات كبيرة لمواصلة المنافسة على البطولات وتحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.

حمزة عبد الكريم يستعد للمشاركة في فترة إعداد برشلونة

ومن المنتظر أن تشهد فترة الإعداد ظهور عدد من اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي قرر العودة مبكرًا إلى برشلونة بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، رافضًا الحصول على فترة الراحة الصيفية من أجل تقديم نفسه للجهاز الفني وإثبات أحقيته بفرصة مع الفريق الأول.

ولن تشهد المرحلة الأولى من التحضيرات مشاركة جميع لاعبي برشلونة، إذ سيغيب في الوقت الحالي العناصر التي شاركت مع منتخباتها في بطولة كأس العالم 2026، على أن تنضم إلى الفريق بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة بها.

ويخوض اللاعبون المتواجدون حاليًا في صفوف الفريق فترة تدريبية تمتد لمدة أسبوعين داخل مدينة “سيوتات إسبورتيفا”، مقر تدريبات النادي، قبل التوجه إلى إنجلترا لخوض معسكر خارجي استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يسافر برشلونة إلى مركز “سانت جورج بارك” في إنجلترا يوم 27 يوليو الجاري، حيث يستمر المعسكر حتى 3 أغسطس المقبل، ويتخلله عدد من التدريبات والمواجهات الودية ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق.

وخلال فترة وجوده في إنجلترا، يخوض برشلونة مباراة ودية أمام برمنجهام سيتي على ملعب “سانت أندروز”، في إطار تحضيرات الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك في استغلال فترة الإعداد بالشكل الأمثل، خاصة مع منح فرصة للاعبين الشباب لإثبات قدراتهم، وفي مقدمتهم حمزة عبد الكريم الذي يسعى لترك بصمة قوية خلال التحضيرات واقتناص مكان ضمن حسابات الفريق الأول.

اليوم السابع