محمد حماقى ينعى هانى شنودة: «مصر خسرت قامة فنية كبيرة»

نعى الفنان محمد حماقى الموسيقار هانى شنودة، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، معربًا عن حزنه لفقدان أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.

وقال محمد حماقى فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «خالص العزاء لأسرة الموسيقار الكبير هانى شنودة.. مصر خسرت النهارده قامة فنية كبيرة، بس أكيد أعماله هتفضل عايشة معانا ويتعلم منها أجيال كتير.. خالص عزائى لأسرته وذويه وكل محبيه».

ورحل عن عالمنا، صباح الاثنين، الموسيقار الكبير هانى شنودة، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شكّلت علامة فارقة فى تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وأسهم فى تطوير شكل الأغنية الحديثة، وترك إرثًا موسيقيًا خالدًا، كما لعب دورًا بارزًا فى اكتشاف وتقديم عدد من أهم نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.ويُعد هانى شنودة أحد أبرز رواد موسيقى البوب والموسيقى التصويرية الحديثة فى مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة «المصريين»، التى جاءت فكرتها باقتراح من الأديب العالمى نجيب محفوظ، لتقدم تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على الهارمونى وتعدد الأصوات، وأسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأغنية العربية.ورغم تعاقب عدد من أعضاء الفرقة على مدار السنوات بسبب السفر أو الاعتزال، ومن بينهم إيمان يونس ومنى عزيز وتحسين يلمظ، فإن فرقة «المصريين» حافظت على مكانتها كواحدة من أهم الفرق الغنائية فى تاريخ الموسيقى المصرية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التى لا تزال حاضرة فى ذاكرة الجمهور.ومن أبرز أعمال الفرقة أغنيات «ماشية السنيورة»، و«بنات كتير» المعروفة أيضًا بـ«ماتحسبوش يا بنات»، و«لما كان البحر أزرق»، و«غنوا للحياة»، و«هزني»، إلى جانب ألبوم «بحبك لا» الذى حقق نجاحًا واسعًا.ولم تتوقف بصمات هانى شنودة عند الأغنية، بل امتدت إلى الموسيقى التصويرية، وقام بتأليف مقطوعات أصبحت من العلامات البارزة فى السينما المصرية، من بينها موسيقى أفلام «المشبوه»، و«الحريف»، و«غريب فى بيتي»، و«الغول»، و«شمس الزناتي»، التى ما زالت تُعد من أشهر الأعمال الموسيقية المصاحبة للأفلام المصرية.

المصري اليوم