البدلة! ياسمين عبد العزيز تتألق خلال الترويج لفيلمها الجديد: إطلالات أنثوية ناعمة

خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار خلال جولتها الترويجية لفيلمها الجديد مع النجم أحمد السقا، بإطلالاتها الرسمية البسيطة والتي اختارتها بعناية وتجمع في تنسيقها بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية.

ياسمين عبد العزيز ببدلة كحلية لامعة

واختارت النجمة المصرية خلال التروبج لفيلمها “خلي بالك من نفسك”، إطلالة غير تقليدية وأطلت ببدلة بتفاصيل عصرية باللون الكحلي، بقصة مستقيمة وارتدت سترة ضيقة وقصيرة ومحددة عند الخصر ومزينة بأزرار بيضاء كبيرة الحجم مع حزام مرصع بدبابيس معدنية فضية عزز الطابع العصري للإطلالة، وأضفى لمسة من الفخامة على التصميم. ونسقت أسفل السترة القصيرة “توب” كلاسيكية باللون الأبيض، وهو ما منح الإطلالة تبايناً أنيقاً وكسر من حدة اللون الكحلي والفماش اللامع، بينما جاء البنطال بقصة برمودا مريحة مع تفاصيل أربطة عند أسفل الساق، ليضفي لمسة شبابية غير تقليدية.

واكملت ياسمين الإطلالة بحذاء كلاسيكي مدبب باللون البيج النيود، وهو خيار مثالي منح الساقين مظهراً أكثر طولاً وأضاف لمسة من الرقي، كما اكتفت بالتزين بمجوهرات ناعمة عبترة عن عقد رقيق وأقراط صغيرة، لتبقى تفاصيل الإطلالة ناعمة ومناسبة لافتتاح الفيلم.

ياسمين ببدلة رسمية سوداء محتشمة

وفي إطلالة ثانية، خلال الترويج للفيلم في الكويت، اختارت ياسمين موضة البدلة الرسمية الأنيقة باللون الأسود، تعكس شخصيتها الأنيقة المحترمة، وجاءت عبارة عن سترة ضيقة وقصيرة بتصميم كلاسيكي مع حركة الأكمام الطويلة المزينة بالكامل بحبيبات اللؤلؤ السوداء، وهو ما أضاف لمسة من الحيوية والفخامة العصرية الى الإطلالة التي اكملتها بتوب بسيط باللون الأسود مع بنطال بقصة كلاسيكية رسمية تناسب المكان والحفل.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت ياسمين في الاطلالتين تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية والبلاشر البرونزي مع أحمر شفاه بارز باللون الأحمر، ما منحها مظهراً جذاباً يتناسب مع الطابع الرسمي لطلتها النهائية في كل لوك.

أسلوب ياسمين عبد العزيز في الموضة

تحرص النجمة المصرية في اطلالاتها على اعتماد خط موضة ثابت يقوم على التصاميم المحتسمة والألوان الكلاسيكية، وعلى رأسها الأسود والأبيض والأحمر، مع قصات تبرز أنوثتها بعيداً عن المبالغة. كما تميل إلى الفساتين ذات الأكتاف المكشوفة أو القصات المستقيمة، بينما تختار الحقائب والأحذية بألوان حيادية تمنح الإطلالة توازنًا وأناقة.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

على الصعيد الفني، تواصل ياسمين عبد العزيز نشاطها السينمائي من خلال الترويج لفيلمها الجديد الذي يجمعها بأحمد السقا ويحمل اسم “خلي بالك من نفسك”، ويُعد من أقوى وأبرز الأعمال الصيفية لهذا العام في السينما بمصر والعالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، حيث تجسد ياسمين شخصية امرأة قوية ومستقلة تدخل عالم الجريمة، وتجد نفسها مسؤولة عن إمبراطورية إجرامية مرتبطة بتجارة السلاح، لتخوض سلسلة من المطاردات والمواقف الخطيرة والمفارقات الكوميدية. وفي المقابل، يقدم أحمد السقا شخصية مذيع إذاعي متخصص في تقديم النصائح العاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط بالصدفة في عالم البطلة، لتنطلق رحلة مليئة بالمغامرات والصدامات بين الثنائي.

ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب النجميم مجموعة من النجوم لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، بينهم كريم اهمي، عمرو سعد، وماجد المصري، وإياد نصار، ومحمد ثروت، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد.

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