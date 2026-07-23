تكريم سماح أنور في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

شهدت الفنانة سماح أنور، تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة وما قدمته من أعمال تركت بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية والعربية.

وجاء التكريم وسط أجواء احتفالية، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما وضيوف المهرجان، حيث أعربت سماح أنور عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أن أي تقدير يحصل عليه الفنان يمثل دافعًا لمواصلة العطاء وتقديم أعمال تليق بجمهوره.

ويُعد هذا التكريم بمثابة تقدير لمسيرة فنية امتدت لسنوات، نجحت خلالها سماح أنور في تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة بين الدراما والكوميديا، لتثبت موهبتها وقدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة، وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

كما شاركت الفنانة في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي حققت نجاحًا واسعًا، واستطاعت أن تحافظ على حضورها الفني من خلال اختيارات متنوعة تركت أثرًا لدى المشاهدين.

ويحرص مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في كل دورة، على تكريم عدد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية العربية بإبداعاتهم، في إطار دعمه للحركة السينمائية وتعزيز التواصل الثقافي بين الفنانين وصناع السينما في الوطن العربي.

ويُعد تكريم سماح أنور، الذي أُقيم الاثنين، من أبرز محطات الدورة الحالية للمهرجان، تقديرًا لمشوارها الفني الحافل وإسهاماتها البارزة في إثراء الفن العربي على مدار سنوات طويلة.

صدى البلد