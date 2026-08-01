هنا الزاهد تقارن بين ملامحها بصورتين الفارق الزمني بينهما 20 عاماً

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت الى ترند “Mini You”، الذي انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ويعتمد على المقارنة بين صورة من الطفولة وأخرى حديثة للشخص.

ونشرت هنا الزاهد، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، صورة مركبة جمعت بين طفولتها وإطلالتها الحالية، لتكشف من خلالها عن الشبه الكبير في ملامحها، مع استخدام القالب الشهير الذي يحمل عبارة “Mini You” و”You Now”.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من جمهورها، حيث أشاد المتابعون بملامحها التي لم تتغير كثيراً منذ الصغر، مؤكدين احتفاظها ببراءتها وملامحها الطفولية، فيما حرص آخرون على تداول الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعد ترند “Mini You” من أحدث الصيحات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير، من خلال نشر صور تقارن بين ملامح طفولتهم وتلك الحالية، في محاولة لاستعراض التغيرات التي طرأت على ملامحهم مع مرور السنين.

أحدث ظهور فني في العرض الخاص لفيلم “Dogs 7”

وعلى الصعيد الفني، سجلت هنا الزاهد أحدث ظهور لها خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “Dogs7″، الذي أُقيم وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع العمل، حيث حرصت على دعم فريق الفيلم ومشاركتهم الاحتفال بانطلاق عرضه.

وعبّرت هنا الزاهد خلال حضورها العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بالمشاركة فيه، مؤكدةً أنه يمثل واحدة من أضخم التجارب السينمائية التي تخوضها، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستوى التنفيذ، مشيرةً الى أن العمل يقدم تجربة مختلفة تعتمد على تقنيات تصوير متطورة وإمكانات إنتاجية كبيرة، وهو ما يجعله من أبرز الأفلام المنتظرة.

وأضافت الزاهد أن التحضير للفيلم استغرق وقتاً طويلاً، في ظل حرص القائمين عليه على تقديم عمل يواكب الإنتاجات العالمية، مؤكدةً أن التعاون مع هذه الكوكبة من النجوم شكّل تجربة ثرية على المستويين الفني والإنساني.

ويضم فيلم “Dogs7” عدداً كبيراً من النجوم، يتقدّمهم: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والفنان السعودي ناصر القصبي، والنجم الهندي سلمان خان، فيما جاءت قصة الفيلم للمستشار تركي آل الشيخ، ويُعد من أكبر الإنتاجات السينمائية العربية، لما يضمه من فريق عمل دولي واعتماده على مشاهد أكشن ضخمة وتقنيات تصوير حديثة، الأمر الذي رفع سقف التوقعات الجماهيرية قبل طرحه.

هنا الزاهد تحقق المعادلة الصعبة في “إقامة جبرية”

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد في الدراما، مسلسل “إقامة جبرية” الذي لاقى تفاعلاً كبيراً عند عرضه على إحدى المنصّات الرقمية، بعدما حققت فيه هنا الزاهد المعادلة الصعبة بالتمثيل بعيداً عن الاعتماد على جمال شكلها.

وشارك هنا الزاهد في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: صابرين، ومحمد الشرنوبي، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وثراء جبيل، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه في إطار نفسي تشويقي، حيث جسدت الزاهد خلاله شخصية تمر بتحولات نفسية معقّدة، وسط تصاعد الأحداث وكشف العديد من الأسرار، في تجربة مختلفة عن أدوارها المعتادة.

وشكّل مسلسل “إقامة جبرية” محطة مهمة في مشوار هنا الزاهد، إذ اتجهت من خلاله إلى تقديم لون درامي أكثر جدية وتشويقاً، ونال أداؤها إشادات من الجمهور والنقاد.

مجلة لها