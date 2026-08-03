راندا البحيري تكشف عن مرورها بوعكة صحية: تعبت جامد ومرضتش اعمل دراما

كشفت الفنانة راندا البحيري عن مرورها بوعكة صحية وهو ما جعلها تغيب عن التواصل مع جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتاد الجمهور منها تعليقها على كل جديد.وكتبت راندا البحيري عبر صفحتها على Facebook: “اعذروني إني مش متفاعله معاكم بالقدر الكافي، بس اليومين دول يعني بخرج من تعب بخش في تعب بس بحاول أحارب الحاجات دي وأتحمل علي قد ما أقدر”.وتابعت راندا البحيري: “الناس اللي هتهزر في الكومنتات على فكرة أنا تعبت تعب جامد جدا الفترة اللي فاتت ومرضتش اعمل دراما ومرضتش أقولكم علشان متزعلوش”.

على جانب آخر، كانت راندا البحيري أثارت جدلا خلال الفترة الماضية بعد هجومها على فيلم “برشامة” عقب عرضه على إحدى المنصات.

ووقتها كتبت راندا البحيري منتقدة الفيلم: “أنا اتفرجت على فيلم “برشامة” وأنا على فكرة دارسة نقد فني وعارفة يعني إيه إسقاطات فنية الفيلم كله إسقاطات علي ديننا الكريم، وعلى الأئمة الأربعة وعلى الرجل المتدين اللي حتى الحاجة الوحيدة اللي عملها صح في الفيلم أنه مش راضي يغش علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا ف ليس منا، فراح هادم كل المعتقد ده وجه في آخر مشهد غشش “رقاصة” علشان تنجح ويسقط هو. “مع العلم أن ده الرجل الوحيد اللي مطلعينه متدين بحق” اللي هو هشام”.

وتابعت راندا البحيري: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحطولنا السم في العسل وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقرأ الأفلام دي و بيخش يمثلها عادي ومش فارق معاهم أجيال تتفرج ودماغها تلف وتبقي مش فاهم الصح من الغلط”.

في الفن