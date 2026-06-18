هاني رمزي يكشف عن تفاصيل الجزء الثاني من غبي منه فيه

أكد الفنان هاني رمزي، أنه يجري حاليًا كتابة الجزء الثاني من فيلم غبي منه فيه.

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد: الجزء الثاني سيكون مختلف عن الاول بشكل كامل.

وأضاف هاني رمزي: سيتم الاستعانة فقط بشخصية سلطان، ولكن الأحداث ستكون مختلفة عن الجزء الاول، ولن تتواجد الشخصيات الأخري، بعد وفاة حسن حسني وطلعت زكريا.

ونعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، بكلمات مؤثرة عبّر خلالها عن حزنه الكبير لفقدانه.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «مع السلامة يا حبيب الكل يا أبو أجمل ابتسامة، يا اللي عليت الضحكاية في حياتنا، مع السلامة يا هاني يا غالي.. الله يرحمك ويغفر لك يارب».

صدى البلد