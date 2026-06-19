سارة نخلة تفاجئ متابعيها بقرار جريء عن الإنجاب

أعلنت الفنانة سارة نخلة، عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن خضوعها لعملية تجميد البويضات، مؤكدةً نجاحها في ذلك، بعد قرار جريء حول فكرتها الصادمة للزواج والإنجاب.

وكشفت سارة نخلة تفاصيل تجربتها، مشيرةً الى أنها أرادت مشاركة هذه الخطوة مع الفتيات اللاتي يفكرن في تجميد البويضات، ومؤكدةً أن العملية تمت بنجاح. كما وجّهت الشكر الى طبيبتها، مشيدةً بدعمها ومرافقتها لها طوال مراحل التجربة.

وأوضحت سارة أنها مستعدّة للإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بتجربتها، معتبرةً أن تجميد البويضات يمثل خياراً مهماً لبعض السيدات في ظروف معينة، كما عبّرت عن رأيها حول أهمية اتخاذ هذه الخطوة في الوقت المناسب.

وتابعت: “هرد على كل سؤال هيجيلي بأمانة وصدق عشان أنا مؤمنة إنها حاجة مهمة لأي بنت وأحسن مليون مرة من إنك تخلّفي من راجل مش مسؤول ويسيبك تربّي عيالك لوحدك لمجرد إنكم مش متفقين. جمّديهم وخدي وقتك بالتفكير واتجوّزي من راجل صح في وقت صح”.

سارة نخلة تكشف نصيحتها للفتيات حول تجربة تجميد البويضات

وأشارت سارة نخلة الى أن الحفاظ على الخصوبة هو قرار شخصي مهم، داعيةً الفتيات الى التفكير جيداً في اختيار التوقيت المناسب للإنجاب والشريك المناسب، الى جانب الاستعانة بالطبيب المختص.

وفي الجانب الفني، يُعد مسلسل “بيوتي كلينك” آخر أعمال سارة نخلة الدرامية، حيث يتناول العمل كواليس الحياة اليومية داخل أحد مراكز التجميل، مستعرضاً العلاقات التي تنشأ بين الأطباء والمرضى والعاملين في المركز، كما يسلّط الضوء على بعض التجاوزات المتعلقة بالأدوية والعقاقير التي يكتشفها الطبيب “فيصل” بعد توليه العمل في المركز.

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