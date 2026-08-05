تضم تركيا والسعودية ومصر.. إيران تقترح تشكيل “آلية أمنية إسلامية مشتركة”

دعا القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد ابن الرضا لتشكيل آلية أمنية مشتركة تستبعد القوى الأجنبية من المنطقة، وتشمل تركيا والسعودية ومصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الدفاع التركي يشار غولر، تناول آخر تطورات المنطقة ومسار تنفيذ وقف إطلاق النار وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة إرنا عن وزارة الدفاع الإيرانية.

جدّد اللواء الإيراني طرح مقترح إيران لتشكيل تحالف أمني إسلامي يضم دولاً من بينها تركيا وباكستان والسعودية ومصر، معتبراً أن الحرب الأخيرة أظهرت -بحسب تعبيره- أن أمن المنطقة يجب أن تتولاه دولها لا قوى خارجية، محذراً في الوقت ذاته من مخططات إسرائيلية لإقامة ما وصفه بمناطق أمنية في سوريا ولبنان، وربط ذلك بتصريحات أمريكية أخيرة بشأن فتح جبهة ضد حزب الله.

وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أوضح ابن الرضا أن طهران وقّعت الاتفاق بهدف المساهمة في استقرار المنطقة وبناءً على طلب دول صديقة وجارة، لكنه شدد على أن إيران “لا تثق” بواشنطن نظراً لما وصفه بتاريخها الطويل في نقض العهود، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى على أهبة الاستعداد وسترد على أي خرق للاتفاق.

وفي سياق متصل، تطرق إلى “جرائم إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا وإيران”، معتبراً أن الدعم الأمريكي لها أسهم في استمرار تماديها، ودعا الدول الإسلامية إلى التصدي لسياساتها بوحدة عملية.

وفي المقابل، قدّم وزير الدفاع التركي يشار غولر تعازيه بضحايا الحرب الأخيرة، بينهم تلاميذ ميناب، مؤكداً دعم أنقرة لتنفيذ وقف إطلاق النار ومسار الدبلوماسية.

وأضاف أن بلاده تدعم السلامة الإقليمية لدول الجوار، ومستعدة لتوسيع التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، مشدداً على أن التقارب الإقليمي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام.

المصدر: وكالات إيرانية + روسيا اليوم