الصين تقرر إقامة 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين.وأعطى مجلس الدولة في الصين الضوء الاخطر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. وتصل قدرة كل مفاعل من المفاعلين 1217 ميغاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.

كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانغ.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها.

ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

وفي مارس الماضي، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 غيغاوات من المحطات النووية بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي.

ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.

وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 غيغاوات بحلول عام 2020 و70 غيغاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.

روسيا اليوم