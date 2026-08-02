تقليد عرفته مناطق سعودية.. وخيار أسري لتقليص التكاليف الزواج نهاراً.. هل يعود للواجهة؟

بينما اعتادت كثير من حفلات الزواج في المملكة أن تبدأ في ساعات متأخرة من المساء وتمتد أحياناً حتى اقتراب الفجر، تبرز فكرة إقامة الزواج نهاراً بوصفها خياراً يستحق النقاش، لما قد تحققه من راحة للعروسين وأسرهما وضيوفهما، وتخفيف لساعات السهر والإرهاق، إلى جانب إمكانية تقليص بعض التكاليف المرتبطة بطول مدة الحفل وتجهيزاته. كما يتيح التوقيت النهاري لكبار السن والأطفال حضور المناسبة والعودة إلى منازلهم في وقت مناسب، ويمنح الأسر فرصة إقامة أفراح أكثر هدوءاً وتنظيماً، بعيداً عن الازدحام الليلي والارتباط بحفلات تمتد إلى ساعات الصباح الأولى.

والزواج النهاري ليس فكرة غريبة تماماً عن المجتمع السعودي؛ فقد عرفته بعض مناطق المملكة قديماً، وإن اختلفت تفاصيله من منطقة إلى أخرى. ففي جنوب المملكة كانت بعض مراسم الزواج تبدأ قبل الظهر، ويتناول الضيوف الغداء، ثم تنتقل العروس إلى بيت زوجها بعد الظهر، بينما لا تزال بعض قرى الباحة تحتفظ بنمط يبدأ بعد صلاة العصر وينتهي عند العشاء. وفي مناطق أخرى كانت مراسم الزواج تمتد أياماً، فتقام الولائم وعقد النكاح نهاراً، وتستكمل بعض الاحتفالات والأهازيج الشعبية ليلاً.

وتزداد أهمية مناقشة هذه الفكرة عند النظر إلى حجم مناسبات الزواج في المجتمع؛ إذ أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل 150,117 عقد زواج في المملكة خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 8.9 % عن العام السابق، وكان طرفا العقد سعوديين في 138,958 عقداً. وتكشف هذه الأرقام عن حجم اجتماعي واقتصادي كبير لقطاع الأعراس، ما يفتح المجال أمام التساؤل: هل يمكن أن تتحول حفلات الزواج النهارية، أو تلك التي تبدأ عصراً وتنتهي مبكراً، إلى خيار مقبول يوازن بين المحافظة على فرحة المناسبة ومراعاة صحة الضيوف وراحتهم وتكاليف الأسرة؟

خروج عن المألوف

يرى الدكتور عثمان الديحان، أستاذ علم الاجتماع، أن ارتباط حفلات الزواج بالفترة الليلية لا يعود إلى سبب واحد، وإنما تشكّل عبر سنوات طويلة نتيجة تداخل العادات الاجتماعية مع طبيعة الحياة اليومية والظروف المناخية. فالليل في الذاكرة الاجتماعية ارتبط بالاجتماع والاحتفال والفراغ من الأعمال، خصوصاً في مجتمع ترتفع فيه درجات الحرارة خلال جزء كبير من العام، لذلك أصبح الحفل الليلي هو الصورة المعتادة للزواج، حتى إن بعض الأسر قد تنظر إلى تغيير موعده بوصفه خروجاً عن المألوف، وليس مجرد تعديل تنظيمي بسيط. ويؤكد الديحان: “أن العادات الاجتماعية ليست ثابتة، بل تتغير عندما تتبدل احتياجات الناس وأنماط حياتهم، موضحاً أن المجتمع سبق أن تقبّل تغيرات كثيرة في شكل حفلات الزواج، مثل تقليص أعداد المدعوين، وإقامة الحفلات في الفنادق والاستراحات، والاستعانة بمنظمين المناسبات، واستخدام الدعوات الإلكترونية، وهو ما يعني أن توقيت الزواج نفسه يمكن أن يتغير متى اقتنعت الأسر بأن التوقيت الجديد أكثر ملاءمة وراحة. ويشير إلى أن تقبّل الزواج النهاري سيكون في البداية متفاوتاً؛ فالأسر الأكبر سناً قد تربط الزواج الليلي بهيبة المناسبة واكتمال طقوسها، بينما ينظر كثير من الشباب إلى المناسبة من زاوية عملية تتعلق بالتكلفة والوقت والراحة. فالأجيال الجديدة أكثر استعداداً لمناقشة البدائل، خصوصاً مع زيادة ساعات العمل، وارتفاع تكاليف الحفلات، ووعيهم بأهمية تنظيم الوقت وعدم إرهاق العروسين والضيوف بالسهر حتى الفجر.

تغيير تدريجي

ويضيف أن أبرز ما قد يواجه الزواج النهاري هو الخشية من ضعف حضور المدعوين بسبب ارتباطاتهم الوظيفية أو الدراسية، إلى جانب الاعتقاد بأن النهار لا يمنح المناسبة الأجواء الاحتفالية نفسها. ويمكن تجاوز ذلك باختيار يوم عطلة، وبدء الحفل بعد العصر، بحيث يجمع بين ضوء النهار واعتدال الوقت، ثم ينتهي في ساعة مبكرة من المساء. وهذا التوقيت قد يكون أكثر قبولاً من إقامة الزواج وقت الظهر، خاصة في فصل الصيف. ويبين أن التغيير الاجتماعي غالباً لا يحدث بصورة مفاجئة، وإنما يبدأ من تجارب محدودة تنجح ثم تنتشر. فعندما تقيم بعض الأسر حفلات نهارية منظمة وناجحة، ويلاحظ الآخرون أنها لم تقلل من قيمة المناسبة أو فرحتها، فإن النظرة إليها ستتغير تدريجياً. كما أن تقديم قاعات الأفراح باقات خاصة للفترة النهارية، وتخفيض أسعارها، وإبراز التجارب الناجحة عبر وسائل الإعلام، عوامل قد تساعد على تحويل الفكرة من خيار غير مألوف إلى بديل اجتماعي مقبول. ويؤكد أن الزواج النهاري لا ينبغي طرحه باعتباره رفضاً للعادات أو تقليلاً من شأن الفرح، وإنما باعتباره تطويراً لطريقة إقامة المناسبة بما يتناسب مع إيقاع الحياة الحديثة. فالمقصود ليس إلغاء الاحتفال، بل المحافظة على معناه الاجتماعي، مع تقليل الإرهاق والتكاليف وتمكين كبار السن والأطفال من الحضور والعودة في وقت مناسب.

فكرة قابلة للتنفيذ

ترى عهود الجامع، صاحبة مؤسسة لتنظيم حفلات زواج ومناسبات، أن إقامة حفلات الزواج نهاراً قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، لكنها لا تعني فقط تقديم موعد الحفل عدة ساعات، بل تحتاج إلى إعادة ترتيب جميع مراحل المناسبة، بداية من دخول فرق التجهيز إلى القاعة، ووصول العروس، وانتهاءً بتقديم الضيافة ومغادرة الضيوف. وتقول: «في الحفل الليلي نبدأ عادة تجهيز القاعة من ساعات الصباح أو الظهر، بينما في الزواج النهاري يجب أن تدخل فرق الديكور والصوت والإضاءة والزهور في وقت مبكر جداً، وقد يبدأ العمل من السادسة أو السابعة صباحاً، حتى تكون القاعة جاهزة قبل وصول الضيوف بساعتين على الأقل. وهذا يتطلب تنسيقاً دقيقاً مع القاعة والموردين، لأن أي تأخير بسيط سيظهر مباشرة أمام الضيوف، بخلاف حفلات الليل التي تمنحنا ساعات أطول للتجهيز. وتوضح أن التوقيت الأكثر واقعية للزواج النهاري ليس وقت الظهر، خصوصاً في فصل الصيف، وإنما استقبال الضيوف بين الثالثة والرابعة عصراً، وبدء البرنامج الرئيس بعد العصر، ثم تقديم الضيافة أو الوجبة في وقت مبكر، على أن ينتهي الحفل بين الثامنة والعاشرة مساءً. وترى أن هذا النموذج يجمع بين الاستفادة من النهار وإنهاء المناسبة في وقت مناسب، دون إرهاق العروس والضيوف بالسهر حتى الفجر. وتضيف أن مدة الحفل النهاري يمكن أن تتراوح عملياً بين خمس وست ساعات، وهي مدة كافية إذا كان البرنامج منظماً ولا توجد فترات انتظار طويلة. ويمكن تقسيمه إلى استقبال الضيوف، ودخول العروس، والتصوير، وتقديم الضيافة، ثم الزفة والوجبة الرئيسة. أما الحفلات الليلية، فقد تمتد فترة استقبال الضيوف وحدها لساعات بسبب تأخر الحضور، وهو ما يطيل المناسبة ويرفع مستوى الإرهاق وتكاليف العمالة.

خيار أكثر تنظيماً

وعن عدد العاملات، تبين الجامع أن الحفل المتوسط الذي يضم نحو 150 إلى 200 مدعوة قد يحتاج إلى مشرفة عامة، ومساعدتين للتنسيق داخل القاعة، وعدد من المضيفات لتنظيم الاستقبال والطاولات وتوجيه الضيوف، إضافة إلى فريق الضيافة والتنظيف والأمن التابع للقاعة. وقد يتراوح عدد فريق التنظيم المباشر بين ست وعشر عاملات وفق مساحة القاعة وتفاصيل البرنامج، ولا يقل العدد لمجرد أن المناسبة نهارية، لأن سرعة دخول الضيوف وتقارب فقرات الحفل تتطلب وجود فريق كافٍ في نقاط الاستقبال والممرات والطاولات. وتشير إلى أن من أبرز مزايا الزواج النهاري وضوح حركة الضيوف وسهولة التحكم في مدة الحفل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإضاءة الطبيعية في التصوير، خصوصاً في الحدائق والمداخل والنوافذ الواسعة. كما أن العروس تكون غالباً أكثر نشاطاً إذا لم تضطر إلى الانتظار حتى ساعة متأخرة، ويستطيع كبار السن والأطفال حضور المناسبة والعودة مبكراً. لكنها تؤكد أن الزواج النهاري ليس أقل تكلفة بصورة تلقائية، موضحة: «يمكن أن تنخفض التكلفة إذا قدمت القاعة باقة نهارية بساعات محددة، وانخفضت ساعات عمل الفرق والتصوير والضيافة. أما إذا احتسبت القاعة اليوم كاملاً، أو بدأ التجهيز فجراً، فلن يكون الفرق كبيراً. وفي الصيف قد تزيد الحاجة إلى التكييف القوي، خاصة في المداخل والمواقع الخارجية، لذلك يجب ألا نقدم الفكرة للأسرة على أنها توفير مضمون، بل خيار أكثر تنظيماً وقد يصبح أوفر إذا صُممت له باقات مناسبة.

توافق فقرات الحفل

وتلفت الجامع إلى أن نوع الضيافة يجب أن يتوافق مع موعد الحفل؛ فالزواج الذي يبدأ بعد الظهر قد يناسبه بوفيه غداء متأخر أو ضيافة متنوعة يعقبها عشاء مبكر، بينما لا يصح نقل برنامج الزواج الليلي نفسه إلى النهار دون تغيير. كما يجب الاهتمام بتبريد الأطعمة، وعدم ترك الحلويات والزهور الطبيعية في المناطق المكشوفة، واختيار أصناف تتحمل النقل والعرض خلال ساعات النهار. وترى أن السوق السعودي مستعد فنياً لتنفيذ حفلات نهارية، لأن القاعات والمنظمات وفرق التصوير والضيافة تمتلك الإمكانات اللازمة، لكن السوق لا يزال مصمماً في معظمه على نموذج الحفلات الليلية. فمواعيد الموظفات، وعقود القاعات، وباقات التصوير، وتسليم الديكور، كلها غالباً مبنية على أن يبدأ الحفل مساءً. ولذلك يحتاج انتشار الفكرة إلى أن تخصص القاعات باقات واضحة للفترة النهارية، وأن تتفق مع الموردين على مواعيد تسليم مبكرة وأسعار تتناسب مع عدد الساعات الفعلية. وتشير إلى أن أكثر الأيام ملاءمة للزواج النهاري هي عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازات، لأن إقامة الحفل في يوم عمل قد تقلل حضور الموظفات والطالبات. كما ينبغي تدوين موعد استقبال الضيوف وموعد انتهاء الحفل بوضوح في الدعوة، حتى لا يتعامل المدعوون معه بعقلية الزواج الليلي ويحضروا في نهاية المناسبة.

تأثير السهر

تؤكد الدكتورة لمياء السويد، استشارية طب واضطرابات النوم، أن مناقشة توقيت حفلات الزواج لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، بل يجب أن تشمل آثار السهر الطويل على صحة الحضور، خاصة عندما تمتد المناسبات حتى ساعات الفجر، وما يصاحبها من تأخر في تناول الطعام والعودة إلى المنازل في حالة من الإرهاق والنعاس. وتوضح أن السهر لمناسبة واحدة يختلف عن الحرمان المزمن من النوم، فليلة واحدة قد تسبب زيادة النعاس وضعف التركيز وبطء الاستجابة في اليوم التالي، بينما يرتبط تكرار قلة النوم بارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي وتأثر الصحة النفسية. وتشير إلى دراسة تحليلية نُشرت عام 2024 وشملت 44 دراسة، خلصت إلى أن تقليص النوم لليلة واحدة يزيد النعاس ويضعف الانتباه، خصوصاً في المهام التي تتطلب يقظة مثل قيادة المركبات. وترى أن الإرهاق في حفلات الزواج لا يرتبط فقط بتأخر موعد النوم، بل بطول ساعات اليقظة، إذ يبدأ استعداد العروس وأسرتها منذ الصباح وقد يستمر حتى الفجر، ما يزيد العبء على كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

كبار السن أكثر تأثراً

تؤكد السويد أن كبار السن يحتاجون إلى سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، إلا أن إصابتهم بالأمراض المزمنة أو اضطرابات النوم تجعل السهر الطويل أكثر إرهاقاً لهم. كما أن طول فترات الانتظار والتنقل داخل القاعات قد يزيد خطر السقوط، خاصة مع ضعف التوازن أو تناول بعض الأدوية. وتستشهد بمراجعة منهجية شملت 42 دراسة أظهرت ارتباط اضطرابات النوم بزيادة خطر السقوط، مؤكدة أهمية توفير بيئة أكثر ملاءمة لكبار السن وإنهاء الحفل في وقت مبكر.وتبين أن الأطفال يحتاجون إلى ساعات نوم أطول من البالغين، وأن بقائهم في حفلات تمتد حتى ساعات متأخرة قد ينعكس على تركيزهم ومزاجهم في اليوم التالي. وتشير إلى تحليل ضم 13 دراسة و496 طفلاً ومراهقاً، أظهر أن تقليص النوم يرتبط بتراجع الانتباه، فيما بينت دراسة أخرى أن النوم أربع ساعات فقط يزيد النعاس وضعف اليقظة في اليوم التالي. وترى أن الحفلات التي تنتهي مبكراً تمنح الأطفال فرصة المشاركة دون الإخلال بنظام نومهم.

تحقيق أفضل توازن

وتوضح أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الفئات، وفق مراجعة منهجية شملت 14 دراسة، ما يستدعي الحذر لدى مرضى الضغط والقلب، مع ضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية وعدم تأجيلها بسبب المناسبة. وفيما يتعلق بالمصابين بالسكري، تشير إلى أن السهر مع تأخير الوجبات قد يربك التحكم في مستويات السكر، مستشهدة بمراجعة لـ35 دراسة ربطت بين قلة النوم وانخفاض حساسية الجسم للإنسولين. وتؤكد أن تقديم الطعام في وقت مبكر وتوفير خيارات صحية أكثر أهمية من كون الحفل نهارياً أو ليلياً. وتلفت إلى أن أخطر آثار السهر قد تظهر بعد انتهاء المناسبة، إذ أظهرت مراجعة علمية أن النعاس أثناء القيادة يزيد احتمال الحوادث المرورية بنحو مرتين ونصف. لذلك تنصح بعدم القيادة عند الشعور بالنعاس والاستعانة بسائق آخر أو أخذ قسط من الراحة. وتؤكد السويد أن الدعوة إلى تقديم موعد حفلات الزواج لا تعني رفض المناسبات الليلية، وإنما تهدف إلى تقليل آثار السهر، مشيرة إلى أن الحفلات التي تبدأ في أول المساء وتنتهي قبل منتصف الليل تحقق توازناً أفضل، وتتيح للأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة المشاركة براحة أكبر، مع الحفاظ على أجواء المناسبة دون إرهاق غير ضروري.

المطر يخطف الفرح

وتروي العروس عايشة العرج تجربتها مع إقامة حفل زفافها في أبريل من العام الماضي، قائلة إنها كانت تبحث عن تجربة مختلفة تبتعد عن قاعات الأفراح التقليدية، فاختارت إقامة الحفل في أحد المنتجعات المفتوحة بمنطقة الجبيلة، رغبةً في استغلال الأجواء الربيعية والطبيعة المحيطة لتمنح ضيوفها أمسية استثنائية. وتقول: «رغم أن تكلفة الحفل كانت أعلى من إقامة زواج داخل قاعة مغلقة، فإنني كنت مقتنعة بالفكرة، واهتممنا بكل التفاصيل من الديكورات الخارجية والإضاءة وحتى جلسات الضيوف. لكن ما لم يكن في الحسبان هو تقلبات الطقس». وتوضح أن الأمطار هطلت بشكل مفاجئ مع بداية الحفل، ما تسبب في ارتباك كبير لدى المنظمين، واضطرارهم إلى نقل الضيوف بسرعة إلى خيمة مخصصة للعشاء بعد أن كانت مهيأة لتناول الوجبة فقط، الأمر الذي أحدث ازدحاماً وفوضى وأربك سير البرنامج بالكامل. وتضيف: «تحولت الحفلة التي حلمت بها لأشهر طويلة إلى سلسلة من المواقف المربكة. كان همنا الأول حماية الضيوف من المطر بدلاً من الاستمتاع بالمناسبة، كما تأثر التصوير الخارجي، واضطررنا إلى إلغاء عدد من الفقرات التي خططنا لها». وترى العرج أن حفلات الهواء الطلق تمتلك طابعاً جمالياً مميزاً، لكنها تتطلب دراسة دقيقة للظروف المناخية ووضع خطط بديلة قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن تجربة زفافها جعلتها تنصح كل عروس بعدم الاعتماد على اعتدال الطقس وحده مهما بدا الموسم مناسباً. وتختتم حديثها قائلة: «رغم مرور عام على زفافي، ما زلت أتذكر تلك الليلة أكثر بسبب الأمطار وما رافقها من ارتباك، لا بسبب تفاصيل الفرح نفسها. تعلمت أن نجاح المناسبة لا يعتمد على جمال المكان فقط، بل على جاهزية التنظيم للتعامل مع أي ظرف طارئ.

تحقيق – عذراء الحسيني – جريدة الرياض