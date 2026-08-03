هجرة جماعية… ما وراء هجرة عشرات الآلاف من المغاربة نحو “سبتة”

لم يكن هدف أحمد الإدريسي الهجرة إلى أوروبا، لكنه وجد نفسه بين عشرات الآلاف يعبر إلى مدينة “سبتة المحتلة”، بين ليلة وضحاها.

يقول الإدريسي، البالغ من العمر 33 عامًا، في حديثه مع “سبوتنيك”، إن قرار العبور نحو الضفة الأخرى جاء في ساعات معدودة بعد أن شاهد الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر الانتقال سريعًا من الدار البيضاء إلى طنجة عبر رحلة القطار السريع، ومن هناك انتقل إلى “بوابة سبتة”.

يوضح في حديثه، أنه لم يخطط لأي شيء على الضفة الأخرى، لكنه كان يترقب فرصة عمل أفضل أو حياة أفضل بعد الانتقال إلى أوروبا، لكنه تم إعادته مرة أخرى للمغرب.يشير إلى أنه رأى بعينه حالات الوفيات والغرق، فقرر ألا يكرر التجربة مرة أخرى، حال ما تجددت الدعوات لذلك. لم يكن الإدريسي وحده الذي قرر الهجرة في ساعات دون حسابات مسبقة، فالآلاف منهم اتجه للحدود عندما رأى عبور الآلاف دون إشكاليات كبرى في الساعات الأولى.

في الإطار قال صبري الحو، المحامي بمكناس والخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، بالمغرب إن البحث عن الأسباب التي دعت الأعداد الغفيرة للهجرة الجماعية أو الهروب لم يعد مهمّاً، بعدما أجمعوا في تصريحاتهم أن الأمر يرجع للبحث عن عمل، مؤكداً أن الأهم هو حشد العدد إلى تلك النقطة في ظرفية الاحتفال بعيد “العرش”، مع التساؤل عن وجود اتفاق مسبق.

هجرة جماعية غير مسبوقة

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك” أن عدد النازحين الكبير لا يحدث إلا نتيجة كوارث طبيعية أو حروب واضطرابات اجتماعية، وهي حالات غائبة عن هذه الواقعة، معتبرًا أن التسليم بالصدفة يتناقض مع منطق العدد الكبير والتساهل الأمني من الجانبين الإسباني والمغربي، كما أن القول “بفعل فاعل” يكذبه انعدام الدليل وظروف الاحتفال التي لا يقبل المغرب تنغيصها.

وقال إن الجموع التي حجّت وعبرت ورفضت البقاء، تعود الآن من تلقاء نفسها دون ضغط، ما يجعل الأمر يحمل رسالة احتجاج سياسية بضرورة الانتباه لمطالب هذه الفئة ووضعية المدينة، مشيراً إلى أن القرار الأخير للمحكمة العليا الإسبانية يمنع الترحيل الفوري لضمان كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي والدستور الإسباني.وأضاف أننا نعاين إبراز العودة وكأنها طوعية لتجنب اتهام إسبانيا بانتهاك القرار القضائي، مع ملاحظة امتناع الجانب المغربي عن توقيفهم، في ظل دعوات لإعلان حالة الطوارئ كحل قانوني لمعالجة الحالات المستعصية، مؤكداً أن الجانبين الإسباني والمغربي قد لقنا الدرس ويجب عليهما تقدير التزاماتهما المتقابلة، واحترام خارطة الطريق بينهما في هذه الظرفية الحساسة.

الخاسر الأكبر!

ويرى الحو، أن الخاسر الأكبر فيما وقع هو الحزب الاشتراكي الإسباني وزعيمه بيدرو سانشيز، الذي تضررت صورته ومركزه الانتخابي لصالح قوى أكثر تطرفاً كالحزب الشعبي وفوكس، مشدداً على أن المغرب أصبح فاعلاً مؤثراً في السياسة الداخلية الإسبانية والانتخابات لامتلاكه أوراقاً كثيرة قادرة على خلخلة المراكز بما يطابق مصالحه.

في الإطار قال حسن بنطالب، المختص في قضايا الهجرة بالمغرب في تصريحات مع “سبوتنيك”، إن ما حدث لا يمكن اختصاره في دعوات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مجرد عامل محفز، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية أعمق وترتبط بتراكم عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية تدفع الشباب للهجرة هرباً من انسداد الأفق. وأضاف أن المنصات الرقمية ساهمت في تسريع التعبئة الجماعية، حيث تنتشر دعوات العبور بشكل واسع، مؤكداً أن هذه الدعوات تنجح لأنها تجد بيئة اجتماعية مهيأة للاستجابة لها، كما رصدت “ميغرابريس” في تقاريرها.

وقال إن التحرك هذه المرة بدا أكثر ارتباطاً بالتعبئة الرقمية السريعة، ومعظم المشاركين من الشباب المغاربة، ما يكشف استمرار تحول وسائل التواصل إلى فضاء يؤثر في سلوك الأفراد ويحول الرغبة في الهجرة إلى فعل جماعي في وقت وجيز.

إجراءات لاحقة

وأوضح أن الغالبية العظمى ممن دخلوا سبتة بشكل غير نظامي تتم إعادتهم للمغرب وفق التعاون الأمني القائم، مشدداً على ضرورة التمييز بين الإجراء القانوني المتمثل في الإعادة وبين معالجة الأسباب الدافعة للعبور، لأن الإعادة لا تضمن عدم التكرار إذا بقيت الظروف قائمة.

ويرى الخبير المغربي أن الواقعة ستؤدي لأزمة سياسية مع إسبانيا، مثلما حدث في عام 2021، لأن العلاقات تشهد اليوم مستوى متقدماً من التنسيق، مرجحاً أن تؤدي هذه الأحداث إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات.وأشار إلى أن تدبير الهجرة لا يمكن أن يظل رهين المقاربة الأمنية وحدها، بل يتطلب سياسات تنموية تستهدف الشباب ومكافحة الأخبار المضللة التي تروج للهجرة كطريق مضمون نحو المستقبل، وهو ما دعت إليه ميغرابريس في دراساتها.

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة إلى 67 قتيلاً، بينما بدأت السلطات الإسبانية، السبت، إقامة حاجز بحري على حدود منطقة تراخال، في إطار إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى منع تكرار محاولات العبور غير النظامي، في وقت غادر فيه نحو 69 ألفاً و500 مهاجر المدينة عائدين إلى المغرب خلال الساعات الثلاثين الماضية، وفق “هسبريس”.

وأفادت مصادر من مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بأن قوات الحرس المدني وفرق الإنقاذ واصلت انتشال الجثث من البحر، موضحة أن معظم الضحايا عُثر عليهم في محيط الحاجز الحدودي البحري بمنطقة تراخال، بعدما حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة.

محمد حميدة – وكالة سبوتنيك