السعودية تُرسِّخ مكانتها وجهةً عالميةً للأحداث العلمية المتخصصة باستضافة أولمبياد العلوم النووية الدولي

تحتضن محافظة جدة النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026″، بمشاركة 19 دولة يمثلها نخبة من الطلبة والباحثين، امتدادًا للدور الذي تضطلع به المملكة في دعم العلوم المتقدمة، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية ذات الأولوية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.

ويؤكد تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي قدرة المملكة على استضافة الفعاليات العلمية الكبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية، وتوفير بيئة معرفية متكاملة تسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين الباحثين والطلاب، وإيجاد منصات للحوار العلمي وتبادل التجارب الناجحة في التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية.

كما تعكس استضافة المملكة لهذا الأولمبياد الثقة الدولية المتنامية في قدراتها التنظيمية والعلمية، ودورها الفاعل في تمكين المواهب، وتوفير منصات عالمية للتنافس المعرفي، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية حول العالم.

وأكد خبراء أن استضافة الأحداث العلمية الدولية لم تعد تقتصر على تنظيم المنافسات والملتقيات، بل أصبحت أداة إستراتيجية لتعزيز القوة الناعمة للدول، واستقطاب العقول، وتحفيز الابتكار، وبناء الشراكات البحثية، ونقل المعرفة، وهي أهداف تنسجم مع توجهات المملكة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للعلوم والتقنية والابتكار.

ويمثل أولمبياد العلوم النووية الدولي أحد النماذج البارزة التي توظف المعرفة والبحث والابتكار لبناء جسور التعاون بين الدول، وتعزيز التفاهم بين الشباب، وإيجاد شراكات علمية عابرة للحدود؛ بما يسهم في تبادل الخبرات، ودعم جهود التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية.

جريدة الرياض