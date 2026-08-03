زلزال مصر يعيد توقعات عالم الزلازل الهولندي إلى الواجهة.. ماذا قال هوغربيتس قبل 4 أيام؟

أعاد الزلزال الذي ضرب مصر اليوم الاثنين توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس إلى الواجهة، حيث تحدث قبل 4 أيام عن احتمال وقوع هزة أرضية أقوى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكان هوغربيتس قد كتب في منشور على منصة “إكس” يوم 30 يوليو الماضي: “قد يشهد البحر الأبيض المتوسط هزة أرضية أقوى، ربما عند صفيحة بحر إيجة الصغيرة”.

وأضاف أنه “بعد ذروة النشاط القمري التي شهدناها أمس، هناك احتمال عالمي لحدوث هزة أرضية بقوة تصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، وربما تكون أقوى خلال اليومين القادمين”.

وعقب الزلزال الذي ضرب مصر، علق هوغربيتس قائلا إن تقدير قوة الزلزال تم تعديله إلى 5.2 درجة، مشيرا إلى أن التقدير قد يخضع لمزيد من التعديل خلال الأيام المقبلة بعد مراجعة بيانات إضافية.

وفي منشور آخر، قال الباحث إن النشاط الزلزالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط كان “معتدلا حتى الآن”، لكنه أشار إلى أن منطقتين، هما إيطاليا ومصر، شهدتا هزات تراوحت بين المعتدلة والمدمرة، وهو أمر قال إنه لم تشهده المنطقتان منذ سنوات، مضيفا أن تحديد المواقع الدقيقة للنشاط الزلزالي لا يزال أمرا صعبا.

وسجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فجر اليوم الاثنين، هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجة، وكان مركزها على بعد نحو 38 كيلومترا من مدينة السويس. وشعر بالهزة سكان مناطق واسعة، من بينها القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة جراء الزلزال.

وتأتي هزة مصر في ظل نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية، من بينها زلزال ضرب منطقة كامبي فليغري قرب مدينة نابولي جنوبي إيطاليا، حيث أعلنت السلطات أن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل خدمات القطارات والمترو، إلى جانب تسجيل أضرار في بعض المباني.

المصدر: RT