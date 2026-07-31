بدقة 99.7%.. علماء روس يطورون نموذجا للتنبؤ بمتوسط العمر

ابتكر علماء من جامعة بيرم التقنية أول نموذج في روسيا قادر على التنبؤ بمتوسط العمر المتوقع بدقة تصل إلى 99.7%.

وأوضح خبراء المعهد الوطني للبحوث والسياسات العامة في الجامعة أن النموذج الجديد من شأنه تحسين دقة التخطيط للرعاية الصحية ونظام المعاشات التقاعدية في روسيا.

ووفقا لهم، فإن النماذج الرياضية المستخدمة حاليا لتقدير معدلات الوفيات تعود إلى القرن الماضي، ولا تراعي الأنماط الديموغرافية الحديثة، ما قد يؤدي إلى انخفاض دقة تقديرات الإنفاق وتخصيص الميزانيات.

وتعتمد معظم النماذج الحالية على فرضية أن خطر الوفاة يزداد مع التقدم في العمر، وهو ما ينطبق على البالغين، لكنه لا يعكس الواقع لدى الأطفال الرضع، إذ يكون خطر الوفاة في أعلى مستوياته خلال السنة الأولى من العمر، ثم ينخفض بشكل حاد حتى سن الخامسة. كما أن النماذج التقليدية لا تأخذ في الحسبان التحسن السنوي في الرعاية الصحية الناتج عن الأدوية واللقاحات الحديثة، ما قد يؤدي إلى التقليل من تقدير متوسط العمر المتوقع. ويضيف الباحثون أن النماذج الغربية ليست مناسبة للتطبيق في روسيا بسبب الاختلافات المناخية والاجتماعية والاقتصادية بين المناطق.

واستند الباحثون في تطوير نموذجهم إلى مبدأ ازدياد خطر الوفاة مع التقدم في العمر، مع إضافة عاملين رئيسيين، هما الانخفاض السنوي في معدلات الوفيات نتيجة التقدم الطبي، وديناميكية تغير خطر الوفاة خلال مرحلة الطفولة المبكرة. كما جرى ضبط النموذج اعتمادا على إحصاءات الوفيات للفترة بين عامي 2004 و2009 لجميع الفئات العمرية. وعند مقارنة نتائجه بالبيانات الفعلية لعام 2010، بلغت نسبة التطابق 99.7%.

وقال غيرمان بوشكاريوف، الأستاذ المشارك في قسم الرياضيات التطبيقية بالجامعة: “ما يميز هذا النموذج أنه يراعي خصوصيات التركيبة السكانية الروسية، حيث تختلف معدلات وفيات الرضع وتوزيع المخاطر بحسب العمر. كما أن ضبطه بالاعتماد على البيانات المحلية يضمن دقة أعلى في التوقعات، ويمنح الجهات المعنية معلومات أكثر موثوقية لدعم القرارات الإدارية.”

ووفقا للباحثين، لا يتطلب النموذج قواعد بيانات ضخمة، وهو ما يجعله مفيدا حتى في ظل محدودية الإحصاءات. ويمكن الاستفادة منه في تخطيط خدمات الرعاية الصحية، ونظم المعاشات التقاعدية، والتأمين الاجتماعي، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من أسرة المستشفيات والأدوية، فضلا عن إعداد ميزانيات المعاشات التقاعدية على المستويين الاتحادي والإقليمي.

المصدر: gazeta.ru + روسيا اليوم