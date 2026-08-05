“النخيل والتمور” يُعزّز استخدام التمور في الأطباق الغذائية

نظّم المركز الوطني للنخيل والتمور، فعاليات وأنشطة توعوية بالمجمعات التجارية؛ لرفع الوعي بأهمية استخدام التمور في الأطباق الغذائية، والمشروبات المتنوعة، وترسيخها كنكهة أساسية في صناعة المنتجات الغذائية؛ بما يُسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتمور، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهدت الفعاليات التي انطلقت في مجمعات تجارية مختلفة بالمملكة، إقبالاً واسعًا من قبل العديد من الزوار والسائحين، وأبدوا إعجابهم بالأطعمة والمشروبات الفريدة المُحلاّة بالتمور، حيث اشتملت الأنشطة على عرض العديد من المأكولات والمشروبات المصنوعة من التمر، وقدّم العارضون مأكولات مبتكرة يُستخدم فيها التمر لأول مرة، مثل الكبسة، والجريش، والمعكرونة والمخبوزات المحلية والعالمية وغيرها، مما اكسب الطهاة مهارات جديدة في إدخال التمر في العديد من الأطباق.وأوضح المركز، أن حملة “بالتمر أبرك” تهدف إلى رفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمور، وتعزيز حضورها في نمط الحياة اليومي، وذلك من خلال مجموعة من المسارات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في توسيع استخدام التمور السعودية في الأطباق الغذائية والاستهلاك اليومي، من خلال إشراك المطاعم والمقاهي والمخابز في ابتكار وتقديم منتجات وأطباق تعتمد على التمر، وإطلاق منصات رقمية تسلط الضوء على الأطباق والمشروبات والمخبوزات المحلاة بالتمر؛ بما يسهم في إبراز الفرص الابتكارية المرتبطة بالتمور السعودية، وتعزيز انتشارها بين الشباب ومختلف أطياف المجتمع.

جريدة المدينة