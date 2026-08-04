اكتشاف معدن جديد في روسيا تفوق قيمته الذهب

أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية لوكالة “سبوتنيك”، يوم السبت، عن اكتشاف معدن جديد غير معروف سابقًا في البلاد.

وصرحت الوزارة، قائلةً: “اكتشف باحثون من مركز كولا العلمي، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، ومتحف فيرسمان للمعادن، هذا المعدن الجديد في منجم كيروفسكي في منطقة خيبيني الجبلية”.

وأضافت الوزارة:

“تم إطلاق اسم “كولا أشكروفتيت” على المعدن الجديد.وأوضحت الوزارة في تصريحاتها لـ”سبوتنيك”: “يحتوي هذا المعدن على الإيتريوم، وهو عنصر من العناصر الأرضية النادرة، ولذلك، فهو ليس مجرد حجر جميل، بل هو بمثابة أرشيف كيميائي لقشرة الأرض، إذ يضم الإيتريوم والسيليكون والبوتاسيوم والصوديوم، بالإضافة إلى الجدول الدوري الكامل للعناصر في بلورة واحدة”.وأضافت الوزارة أن متوسط ​​سعر طبقة الزنجار وحدها يبلغ 145 دولارًا أمريكيًا للمليمتر، وهو سعر يتجاوز سعر الذهب بكثير.وتتميز عينة كولا باحتوائها على الكالسيوم والمنغنيز والفلور، كما أن تركيبها البلوري يعد من بين أكثر التركيبات البلورية تعقيدًا بين جميع المعادن المعروفة.الأشكروفتيت الكلاسيكي معدن سيليكاتي وردي اللون، شفاف، هش، ونادر للغاية، يقع أكبر رواسبه في غرينلاند، كما يوجد أيضاً في كندا وإيطاليا.

وكالة سبوتنيك