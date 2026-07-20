دراسة: الرجال يفوقون النساء في استخدام عروض العمل لزيادة رواتبهم

أظهرت دراسة لمؤسسة روكوول برلين ومنشورة اليوم الأحد، واطلعت عليها رويترز، أن الرجال ​أكثر ميلا من النساء إلى استخدام فرص ‌العمل الخارجية وسيلة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية، مما يساعد على استمرار فجوات الأجور بين ​الجنسين.

وتشير التقديرات في الدراسة إلى أن إعادة ​التفاوض هي السبب في حوالي نصف فجوة ⁠الأجور بين الجنسين.

ودخل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية ​الأجور حيز التنفيذ في يونيو حزيران، ومن المتوقع ​أن يحسن المعلومات المتعلقة بفرق الأجور داخل الشركات.

وتشير النتائج إلى أن شفافية الأجور وحدها قد لا تسد الفجوات بين ​الجنسين، إذ يكسب الرجال في المتوسط ثمانية بالمئة أكثر من ​النساء اللاتي يعملن في نفس مكان العمل والمهنة.

وخلصت الدراسة إلى ‌أن ⁠فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال في وظائفهم الحالية، في حين لا تحصل النساء في الوضع نفسه على أي مكاسب مماثلة على الرغم من ​التساوي مع ​الرجال في ⁠احتمال تغيير جهة العمل.

وتغير النساء عموما أماكن العمل على ما يبدو بدلا من ​اللجوء إلى التفاوض على زيادة الأجور، ​أما ⁠الرجال فعلى النقيض من ذلك تزيد فرصهم أكبر في الحصول على زيادات في الأجور دون ترك وظائفهم.

واستند ⁠الباحثون ​في دراستهم إلى الموظفين الذين ​سمعوا عن فرص عمل خارجية من آبائهم أو إخوتهم في ​شركات أخرى.

وكالة عمون الإخبارية