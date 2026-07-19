“بلومبرغ”: سوريا تتحول إلى مركز رئيسي لتصدير النفط في الشرق الأوسط

أفاد تقرير لوكالة “بلومبرغ” بأن العراق يستخدم أسطولا كبيرا من الشاحنات لنقل النفط عبر سوريا وسط الأزمة في مضيق هرمز، ما يحولها إلى مركز تصدير نفط رئيسي في الشرق الأوسط.

وكتبت الوكالة: “يستخدم العراق أسطولا كبيرا من الشاحنات لنقل المنتجات النفطية عبر سوريا وتغيير مسارات النقل بعيدا عن مضيق هرمز، مما يحول جارتها بسرعة إلى مركز تصدير رئيسي في الشرق الأوسط”.

وأضافت: “يتم نقل الشحنة بواسطة آلاف الشاحنات، الطريق الذي يستغرق ما يصل إلى 4 أيام للوصول إلى موانئ سوريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط”.

ووقعت سوريا والعراق أمس مذكرتي تفاهم في واشنطن لإحياء خط أنابيب كركوك بانياس النفطي، وإعادة ضخ مليوني برميل يوميا وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن هذا التوقيع يعد “خطوة استراتيجية لإعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة”.

المصدر: “نوفوستي”