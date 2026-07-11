اقتصاد وأعمال
الذهب فى البحرين يحافظ على استقراره مع استمرار متابعة الأسواق العالمية
شهدت أسعار الذهب في مملكة البحرين تحركات طفيفة خلال تعاملات صباح السبت، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 69.80 دينار بحريني، فيما تحركت باقي الأعيرة بشكل محدود.
أسعار الذهب في البحرين – السبت 11 يوليو 2026
عيار 24: 69.80 دينار بحريني
عيار 22: 65.30 دينار بحريني
عيار 21: 62.80 دينار بحريني
عيار 18: 55.50 دينار بحريني
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة وبالتالي على حركة الذهب عالميًا.
اليوم السابع