ارتفاع الذهب مدفوعا بمذكرة إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن

صعدت عقود الذهب الفورية يوم الخميس مدفوعة بتوقيع إيران والولايات المتحدة مذكرة وقف الحرب وفتح مضيق هرمز، رغم إشارة الفيدرالي الأمريكي إلى نيته رفع سعر الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.13% إلى 4304.84 دولار للأونصة.

بالمقابل تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.25% إلى 4326.50 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% ⁠إلى ​69.51 دولار للأونصة، وارتفع ​البلاتين 1.8% إلى 1767.53 دولار، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.67 دولار.

المصدر: RT