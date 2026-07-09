الأونكتاد: مصر الأولى أفريقيًا فى الاستثمار الأجنبى المباشر للعام الثانى بتدفقات 15 مليار دولار

حافظت مصر، على موقعها كأكبر دولة أفريقية استقطابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثانى على التوالى، بعدما سجلت تدفقات بلغت 15 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأوضح التقرير، أن مصر استحوذت على نحو 21.4% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا، منوها إلى استمرار تصدر مصر جاء فى وقت احتفظت فيه منطقة شمال أفريقيا بمكانتها كأكبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القارة، رغم تراجع إجمالى التدفقات إلى أفريقيا مقارنة بعام 2024، الذى شهد تنفيذ عدد محدود من الصفقات الاستثمارية الضخمة.

وأشار التقرير، إلى أن القارة الأفريقية استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94 مليار دولار فى العام السابق، إلا أن هذا المستوى يظل ثالث أعلى تدفق استثمارى تشهده أفريقيا منذ عام 1990، كما يتجاوز متوسط التدفقات التاريخية طويلة الأجل بنحو الثلث.

وأرجع التقرير، استمرار ريادة مصر إلى قدرتها على جذب الاستثمارات فى القطاعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بالتوازى مع تنامى اهتمام المستثمرين الدوليين بالمشروعات المرتبطة بالتحول فى الاقتصاد العالمى.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات أصبحت تتركز بصورة متزايدة حول قطاعات الطاقة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية، وهو ما عزز تدفقات رؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج وعدد من الاقتصادات الآسيوية، إلى الأسواق الأفريقية، ولا سيما فى مجالات الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية.

وأكد التقرير، أن تقييم أداء الاستثمار الأجنبى المباشر لا يعتمد فقط على قيمة التدفقات، إذ شهد عام 2025 ارتفاعًا فى عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة المعلنة، رغم انخفاض قيمتها الإجمالية بنحو الثلث، بما يعكس استمرار توجه الشركات العالمية نحو الاستثمار طويل الأجل فى القارة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضاف أن مصر، إلى جانب المغرب، وجنوب أفريقيا، واصلت استقطاب استثمارات كبيرة فى قطاعات التنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافى وبرامجها الهادفة إلى تعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وشدد التقرير، على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، التركيز على تعظيم العائد الاقتصادى من الاستثمارات الأجنبية، عبر توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.

المصري اليوم