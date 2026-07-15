تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بداية جلسة التداول

استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، فى بنك كريدى اجريكول عند 50.64 جنيه للشراء 50.74 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار فى بنك الإسكندرية عند 50.67 جنيه للشراء 50.77 جنيه للبيع ، وفى البنك التجارى الدولى 50.67 جنيه للشراء 50.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى عند 50.64 جنيه للشراء 50.78 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.67 جنيه للشراء 50.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

– 50.64 جنيه للشراء.

– 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

– 50.67 جنيه للشراء.

– 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

– 50.67 جنيه للشراء.

– 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

– 50.67 جنيه للشراء.

– 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

– 50.67 جنيه للشراء.

– 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

– 50.65 جنيه للشراء.

– 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

– 50.67 جنيه للشراء.

– 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

– 50.64 جنيه للشراء.

– 50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

– 49.80 جنيه للشراء.

– 49.90 جنيه للبيع.

اليوم السابع