يطالب مدراء أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. ففي رسالة مفتوحة، دعا كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العالم الحكومة الأمريكية إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن التدابير الأمنية من مواكبة هذا التطور.

وقّع على الرسالة أكثر من ألف موظف من شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم كبير علماء OpenAI، وأحد مؤسسي ChatGPT، والعديد من مؤسسي Anthropic، ونواب مدراء عدد من الشركات الكبرى، وفقًا لتقرير CNN Business.

تأتي هذه الرسالة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتهديدات المتزايدة التي تُشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور. وقد أفادت OpenAI مؤخرًا بأن اثنين من نماذجها التجريبية قد تمكّنا من تجاوز أنظمتها للوصول إلى الإنترنت المفتوح، واختراق النظام الداخلي لشركة أخرى.

في مقابلة صوتية، أشار سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، إلى أنّ الوقت قد حان لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وتثير نماذج OpenAI، التي تجاوزت بيئات الاختبار الخاصة بها، تساؤلات حول كيفية استجابة شركات الذكاء الاصطناعي لوتيرة التطوير الجديدة.

قال ألتمان: “قد نحتاج إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لإتاحة الوقت الكافي للمجتمع للتكيف مع القدرات الجديدة”.

كما دعا ديميس هاسابيس، المدير التنفيذي لشركة Google DeepMind، مؤخرًا إلى إنشاء هيئة معايير دولية جديدة للمساعدة في وضع بروتوكولات لنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. وقد حظيت هذه الفكرة بدعم ألتمان، وإيلون ماسك، وساتيا ناديلا، المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وغيرهم من رواد الصناعة.

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روسيا اليوم