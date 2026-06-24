«الغزالة رايقة» في احتفالات غنائية ومسرحية في شينجيانج الصينية (صور)

على نغمات وموسيقى أغنية «»الغزاله رايقه ما الناس الحلوة سايقة«، تفاعل الكثير من الصينيين والسائحين الأجانب، خلال عروض مسرحية مكشوفة أشبه بلاش » ديزنى لاند”.وفى قرية «يوتيجان» الأثرية بمدينة خوتان مقاطعة شينجيانج الصينية، هناك عروض فنية متعددة تشمل الرقص فى الهواء وعروض فلكلورية عبر الصوت والضوء واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تصميم أشكال مختلفة عبر جدران البنايات التى يتدلى منها الممثلين.والعرض المسرحى المكشوف الذى شاهدته « المصرى اليوم» يرصد دور النضال والبطولة من أجل خدمة الأوطان، وتحدى كل الأزمات والصعوبات، وذلك فى عمل فنى وثقافى وسياحى متعدد.

ومنذ دخول القرية تجد أشخاص يرتدون أزياء الجنود الصينين القدامى، فضلا عن العربات التى تجرها الخيول، كما أن هناك فى طرقات القرية التى تعتبر مسرح مكشوف متجول يمكن القضاء خلال هذه الجولة ما لايقل عن 3 ساعاتى ترى جلسات الشاى التقليدى وكذلك الأعمال فى الحقول، فضلا عن مشاهد للأعمال المنزلية والتجارية.

«بكل الألحان تعزف يو تيان» هو عمل فنى من إخراج المخرجة لى نا، وتم عرضه فى مدينة يوتيجان الأثرية بخوتان، شينجيانج.

ويدور العمل حول تاريخ يو تيان (خوتان القديمة) والوحدة الوطنية. يستخدم العمل كامل مدينة يوتيجان الأثرية كمسرح واقعى، ويستند إلى تاريخ وثقافة يو تيان القديمة.

المصري اليوم