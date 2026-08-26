نادية الجندي على البحر تشعل السوشيال ميديا… جرأة وأناقة في عمر الـ80

تواصل النجمة نادية الجندي إثبات أن العمر لا يشكل عائقاً أمام الجرأة في الموضة، بعدما ظهرت بإطلالة صيفية لافتة خلال عطلتها، اختارت فيها مزيجاً من الألوان الحيوية والتفاصيل الرياضية واللمسات الفاخرة. وجاء ظهورها الجديد أمام البحر ليعيدها إلى واجهة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اعتمادها أسلوباً شبابياً جريئاً يتناسب مع أجواء الصيف.

وتبلغ نادية الجندي 80 عاماً، إلا أن حضورها الشبابي ومشاركتها في الفعاليات الصيفية والرقص والغناء تعكس حرصها على الحفاظ على أسلوب عصري بعيد عن القوالب التقليدية المرتبطة بالسن، وهو ما جعل صورها تحظى بتفاعل واسع من الجمهور. كما تتصدر إطلالاتها الأخيرة حديث المتابعين، مع تعليقات تشيد بحيويتها وحضورها الأنيق.

نادية الجندي بتوب Dolce & Gabbana بنقشة ملوّنة

اختارت نجمة الجماهير إطلالة مميزة عبارة عن توب قصير بطبعة ملونة وتنورة بيضاء قصيرة. وجاء الجزء العلوي بطبعة تجمع درجات الأخضر والوردي والأحمر والأبيض، مع رسومات مستوحاة من أجواء الصيف المرحة، بينما ظهرت العلامة التجارية Dolce & Gabbana بوضوح على الشريط الأسود الذي يحيط بمنطقة الخصر. كما حملت الحمّالات اسم العلامة التجارية باللون الأبيض على خلفية سوداء، ما أضاف إلى التصميم طابعاً رياضياً، رغم أن الألوان والطبعة حافظت على الروح الأنثوية للإطلالة.

أما التنورة القصيرة باللون الأبيض، فجاءت بقصة قصيرة وضيقة ومجسّمة تبرز قوامها الممشوق الذي تحافظ عليه، مع تفاصيل طباعية صغيرة عند الجزء السفلي تتضمن الرقم 1990-91، في إشارة لافتة ضمن التصميم. ونسقت نادية القطعتين بطريقة حافظت على التباين بين حيوية التوب وهدوء اللون الأبيض.

قبّعة ونظّارات بإطلالة رياضية فاخرة

وأكملت نادية الجندي إطلالتها بأسلوب رياضي أنيق، من خلال قبعة بيضاء تحمل شعاراً في مقدّمها، ونسّقتها مع نظارات شمسية ذات عدسات خضراء عاكسة وإطار أبيض، لتمنح الإطلالة طابعاً شبابياً مميزاً.

ولم تغب المجوهرات عن “اللوك”، إذ ارتدت عقداً فضياً رفيعاً حول الرقبة، إلى جانب أساور متعددة وقطع معدنية لافتة حول معصمها، بينما اختارت خواتم رقيقة.

ومن الناحية الجمالية، تركت النجمة المصرية شعرها الطويل منسدلاً على ظهرها، مع قبّعة تخفي جزءاً منه، فيما اعتمدت مكياجاً ناعماً يركز على توحيد البشرة بالألوان البرونزية مع أحمر شفاه بدرجات الوردي الطبيعية.

نادية الجندي… جرأة مستمرة رغم التقدّم في السن

لا تبدو هذه الجرأة في الموضة جديدة على نادية الجندي، التي لطالما ارتبط اسمها بصورة المرأة القوية والواثقة خلال مسيرتها الفنية. وغالباً ما تختار الأزياء الجريئة من الفساتين القصيرة والشورتات والتنانير القصيرة وتنسّقها بأسلوب شبابي يعكس روحها الشبابية النابضة بالحياة، وتؤكد دائماً أن اختيار الملابس بالنسبة إليها لا يرتبط بقواعد عمرية محددة، بل بالثقة والقدرة على تقديم الإطلالة بالشخصية المناسبة لها.

ما آخر أعمال نادية الجندي؟

لا يزال مسلسل “سكر زيادة” آخر أعمال نادية الجندي الدرامية، وعُرض في رمضان 2020 وشاركتها في بطولته نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر. وكانت نادية قد أكدت سابقاً أنها لا ترفض العودة إلى الشاشة، لكنها تبحث عن عمل قوي يليق بمشوارها الفني، كما أعلنت عن تحضيرها لعمل جديد من دون الكشف عن تفاصيله الكاملة.

مجلة لها