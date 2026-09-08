الأردن يطور مواقع سياحية.. ما قصة الشجرة المباركة؟

أطلق رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان مشروعا لتطوير مواقع سياحية وبيئية وتاريخية في شرق المملكة، بهدف تعزيز حضور البادية الشرقية على خريطة السياحة الوطنية.

وجاء الإعلان خلال زيارة حسان إلى موقع “الشجرة المباركة” في منطقة الصفاوي، المعروفة أيضا باسم شجرة البقيعاوية أو “شجرة الصحابي”، وإلى مشروع إحياء واحة الأزرق المائية. ووجهت الحكومة بتأهيل الطريق المؤدي إلى موقع الشجرة وتزويده بالخدمات الأساسية لتسهيل وصول الزوار إليه.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن شجرة البقيعاوية ترتبط برواية تاريخية متداولة عن مرور النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في طفولته مع عمه أبي طالب في طريقه ضمن قافلة تجارية إلى بلاد الشام، واستراحة القافلة في المنطقة ولقائه بالراهب بحيرة.

ويشمل المشروع محمية الشومري للأحياء البرية، ومحمية الضاحك الطبيعية في البادية الشمالية الشرقية، وقصر عمرة، وقصر الحرانة، وقلعة الأزرق، ومحمية الأزرق المائية، إلى جانب مشروع إحياء واحة الأزرق الذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومنطقة “الشجرة المباركة” في الصفاوي.

وتهدف الخطة إلى ربط الواحة والمحميات الطبيعية والقصور الصحراوية والمواقع الدينية والتاريخية والجيولوجية عبر مسارات وتجارب سياحية جديدة، بما يوسع الخيارات السياحية ويخلق فرصا للاستثمار والتنمية في المجتمعات المحلية. ومن المتوقع افتتاح المشروع أمام الزوار قبل نهاية مارس/آذار المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

المصدر: بترا + روسيا اليوم