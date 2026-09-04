” آلام حادة” .. بيومي فؤاد يكشف معاناته مع “الحزام الناري

بعد فترة من الاختفاء على خلفية إصابته بمرض “الحزام الناري”، خرج الفنان بيومي فؤاد ليكشف تطورات حالته الصحية ويطمئن جمهوره مؤكداً استئنافه لنشاطه الفني.

وقال بيومي فؤاد، خلال مداخلة في برنامج “يحدث في مصر”، عبر قناة “MBC مصر” مساء أمس الأربعاء، أنه مر بظروف صحية صعبة جراء تشخيص خاطئ في بداية الأمر.

وأضاف بيومي:”الحمد لله رب العالمين وربنا يكفي الناس كلها شر المرض كان حاجة صعبة جداً، على قد ما هو يُعتبر مرض جلدي بس هو مرض مناعي، لأن المناعة لما بتضعف بعد الضغوط بيهاجم الفيروس، وأنا للأسف الشديد كنت بعالج الأول على إنه قولون”.

وقال الفنان المصري:”الأزمة بدأت بآلام حادة في منطقة الظهر، وبعد إجراء فحص بالسونار، تم تشخيص الحالة أولاً على أنه القولون، وهو ما استدعى الدخول إلى المستشفى على هذا الأساس”.

وأكد بيومي فؤاد أن التشخيص الصحيح جاء لاحقاً عن طريق الصدفة، قائلاً:”من رحمة ربنا بعد ما دخلت المستشفى بدأ يظهر السبب الحقيقي” في إشارة إلى الأعراض الجلدية، التي تسببت في اكتشاف مرضه بـ”الحزام الناري”.

وأوضح بيومي أن “الحزام الناري” يعد مرضاً مناعياً وجلدياً صعباً للغاية، حيث ينشط ويهاجم الجسم مع التعرض للضغط العصبي والإجهاد، فيما أشاد باحترافية الأطباء وطاقم التمريض الذين أشرفوا على حالته أثناء تواجده في المستشفى.

وأكد بيومي فؤاد أنه مكث في المستشفى لمدة 8 أيام للعلاج، فيما وجه الشكر لطاقم عمل فيلم “هيروشيما” على تفهمهم لحالته الصحية وتأجيل التصوير حتى خروجه من المستشفى واستكمال العمل والتصوير.

يذكر أنه في تصريحات سابقة لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، كشف فؤاد عن تفاصيل حالته الصحية، موضحاً أنه فوجئ بظهور طفح جلدي كثيف لم يستجب للعلاجات الموضعية التقليدية، قبل أن يتطور إلى آلام حادة غير مطاقة بالجلد والأعصاب.

كما أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الفنان المصري بمرض الحزام الناري الناجم عن عدوى فيروس الحماق النطاقي حيث بدأ بالفعل في تطبيق البروتوكول العلاجي الموصى به، مع التزامه بالراحة التامة بناءً على تعليمات الأطباء على أن يستأنف نشاطه الفني فور تماثله للشفاء.

وكالة عمون الإخبارية