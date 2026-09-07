المملكة تستعرض في «البندقية السينمائي الـ83» الإمكانيات الإنتاجية والجاذبية الاستثمارية

تشارك المملكة في مهرجان البندقيَّة السينمائيِّ الدوليِّ في دورته الـ83، والتي تُقام خلال الفترة من 2 حتى 12 سبتمبر الجاري، في مدينة البندقيَّة الإيطاليَّة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لاستمراريَّة الحضور السعوديِّ الفاعل في أبرز المنصَّات السينمائيَّة الدوليَّة، وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهةٍ إبداعيَّةٍ عالميَّةٍ قادرة على استقطاب كُبْرى الشراكات.

وجهة عالميَّة للإنتاج

تستعرض هيئة الأفلام التي تشارك بالمهرجان بوفد رسميٍّ، الإمكانات الإنتاجيَّة الهائلة التي تتمتَّع بها المملكة. وتسلِّط الضوء على البنية التحتيَّة المتطوِّرة للإنتاج، وتنوُّع مواقع التصوير الطبيعيَّة والتاريخيَّة التي تجعل من المملكة استوديو مفتوحًا وجاذبًا للإنتاجات المحليَّة والدوليَّة. كما تركِّز الهيئة على استعراض برامج الدعم الماليِّ والحوافز التنافسيَّة المقدَّمة لصنَّاع الأفلام، وعلى رأسها برنامج حوافز استرداد الأموال الذي يصل إلى 60%؛ ممَّا يعزِّز جاذبيَّة الاستثمار السينمائيِّ داخل السعوديَّة.

شراكات دوليَّة، وتمويل يثري السينما العربيَّة والعالميَّة.

بينما تركِّز مشاركة الوفد الرسميِّ على بناء الجسور، وتحفيز الشراكات الدوليَّة، برز الوجود السعوديُّ الإبداعيُّ في المهرجان عبر مؤسَّسة البحر الأحمر السينمائيِّ، من خلال 11 فيلمًا ومشروعًا مدعومًا من المؤسسة، حيث قدَّمت الدعم والتمويل لعدة أفلام عربيَّة ودوليَّة متميِّزة، تشارك في الأقسام الرسميَّة المختلفة للمهرجان هذا العام، ومن أبرزها:

* فيلم «Conversation with the Sea» (حوار مع البحر) للمخرج مؤيد عليان، والذي تم اختيار عرضه في قسم «أضواء البندقيَّة» (Venice Spotlight).

* فيلم «Guria» (جوريا) للمخرج ليفان كوغواشفيلي، المشارك أيضًا في قسم «أضواء البندقيَّة».

* فيلم «House of the Wind» (بيت الرياح) للمخرج أوغست برنارد كويمو يانغو، والذي ينافس في مسابقة «آفاق» (Horizons) الشهيرة.

* فيلم «البرانية» (Al Baraneya) للمخرجة أشجان الحامس، وهو إنتاج مصري هولندي مشترك يحظى بدعم سعودي.

كما يواصل صندوق البحر الأحمر دعمه لبرنامج «فاينال كت في البندقية» للعام الرابع على التوالي، مواصلًا التزامه بتمكين صنّاع الأفلام والمشروعات الواعدة من العالم العربي وإفريقيا.

أعرق منصة سينمائية

يُذكر أنَّ مهرجان البندقية السينمائيِّ الدوليِّ، الذي يُقام سنويًّا منذ عام 1932م في إيطاليا، يُعدُّ أقدم مهرجان سينمائيٍّ في العالم وواحدًا من أهم المحافل الفنيَّة الدوليَّة. ويشكِّل المهرجان منصَّة رائدة لعرض أحدث الإنتاجات السينمائيَّة، ومقصدًا رئيسًا يستقطب نخبة صنَّاع الأفلام، المنتجين، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؛ ممَّا يجعل الوجود السعودي فيه خطوة إستراتيجيَّة لفتح آفاق تعاونيَّة جديدة للسينما الوطنيَّة.

جريدة المدينة