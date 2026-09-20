«الملعونين».. مسرحية جديدة..!

يستعد الفنان عبدالله التركماني لعرض مسرحية «الملعونين»، التي تقدم تجربة مختلفة في المسرح الكويتي، من خلال المزج بين أجواء الرعب والتراجيديا والتقنيات ذات الطابع السينمائي.

ويشارك التركماني في بطولة العمل إلى جانب: أحمد ايراج وآلاء الهندي، ومحمد الكاظمي، ومحمد دشتي، وزهراء دهراب، وبدر الهندي، ومبارك الراجحي، فيما يتولى ناصر الجزاف إخراج المسرحية، كما شارك عبدالله الجزاف في تأليفها.

ومن المقرر أن تنطلق عروض «الملعونين» 25 الجاري على مسرح قاعة الزمردة، وتستمر أسبوعا فقط.

الأنباء الكويتية