الخارجية القطرية: أي تهديد للبنية التحتية يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء، إن أي تهديد للبنية التحتية يعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، مؤكدًا أن الدوحة لا ترى نزاعًا منفصلًا بين دول المنطقة وإيران يستدعي حلًا مستقلًا.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن “على إيران إبعاد دول المنطقة عن الحرب، والالتزام بموقف واضح بعدم الاعتداء على دول الجوار”، مشيرًا إلى أن شعوب دول المنطقة لا ناقة لها ولا جمل بهذه الحرب.

وأكد أن “أي تصعيد في المنطقة سيؤدي إلى معاناة الجميع”، موضحًا أن قطر تعمل على منع حدوثه، وأن حل الأزمة يتطلب حوارًا إقليميًا يفضي إلى منظومة أمنية تقوم على التعايش وعدم الاعتداء.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المتحدث، إن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، وإن قطر تعمل على تجسير الفجوة بين الجانبين، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة في إطار نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد استمرار الدور القطري في الوساطة بهدف بناء أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، موضحًا أن الدوحة تركز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة المخاوف الأمنية لدول المنطقة.

وحذر المتحدث باسم الخارجية القطرية، من أن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي لا تحتمل، وأن خطورتها ستزداد مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، أن إيران لن تتراجع أمام التهديدات أو العقوبات، محذرًا من أن أي عدوان أو مغامرة ضد بلاده سيواجه برد حازم وسريع.

وقال قاليباف، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، إن “على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدًا بالتهديدات أو الحصار”، مضيفًا أن “رد إيران على أي عدوان سيكون ردًا مؤلما ودقيقا”.

وفيما يتعلق بتصدير النفط، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني: “لن يبيع أحد النفط في المنطقة إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها”، مشددًا على أن أمن إيران يرتبط بأمن البنية التحتية في المنطقة.

وأضاف: “إذا لم يؤمَّن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة”، منتقدًا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز ومرور السفن عبره، ومعتبرًا أنها “تكرار لمزاعم سابقة مكشوفة للجميع”.

وقال إن تصريحات الرئيس الأمريكي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها “معادية لإيران”، أظهرت أن واشنطن “لم تغير سلوكها بعد”.

وتابع قاليباف، مخاطبًا الولايات المتحدة: “يجب أن يعلم الأمريكيون أن عهد الترهيب والتهديد بتدمير إيران الحضارة قد ولى”.

وختم رئيس مجلس الشورى الإيراني حديثه، بالقول إن رد طهران على الولايات المتحدة لم يتغير، مضيفًا: “ردنا على الولايات المتحدة هو نفس ردنا السابق: جربوا لتتلقوا ردنا”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسعار النفط ستنخفض “بمجرد أن تتخلى إيران عن موقفها وتنتهي الحرب، وهو أمر سيحدث قريبا”.

وتابع في تصريحات للصحفيين: “ستشهد أسعار النفط انخفاضًا حادًا، وكذلك ستنخفض الأسعار بشكل عام، وأسعار النفط أقل تكلفة الآن مما كانت عليه في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد استخرجنا كميات هائلة من النفط، ففي الليلة الماضية قمنا بنقل كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز، وهي كمية تفوق ما كنا ننقله قبل اندلاع الحرب”.

ويذكر أنه في 28 شباط/ فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف مواقع في إيران، وردت إيران بهجمات مماثلة.

وفي منتصف حزيران/ يونيو، وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال العدائية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فترة وجيزة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الصراع دون تسوية نهائية، ورغم توقف المعارك المباشرة بين الطرفين، فإن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الضغط الاقتصادي ضد إيران.

وأدى التصعيد حول إيران، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.

وكالة سبوتنيك