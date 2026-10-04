تبون: لن نتخلى عن صداقتنا مع روسيا والولايات المتحدة والصين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لا تعتزم التخلي عن صداقتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين.

وأضاف تبون أن “هذا قد يبدو مستحيلا، لكن بالنسبة للجزائر ليس مستحيلا”.

جاء هذا التصريح في مقاطع ترويجية نشرتها الرئاسة الجزائرية ترقبا للحوار الإعلامي الدوري لتبون والذي يبث مساء اليوم السبت ويتناول عددا من أبرز القضايا الداخلية وكذلك العلاقات الخارجية للبلاد.

وتطرق تبون إلى المحاولة الانقلابية في النيجر وقال “إنها كانت غداة زيارة رئيس حكومة نيامي للجزائر وهو ما نعتبره محاولة استفزاز لنا”. وأكد إرسال الجزائر طائرات عسكرية إلى النيجر “لمواجهة محاولة الانقلاب لأن هناك جهات تمادت في مخططاتها”.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في 30 أغسطس الماضي إرسال دوريتين من طائرات قتالية من طراز “سوخوي سو-30” إلى النيجر، لدعم الجيش النيجري بمواجهة محاولة الانقلاب.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية