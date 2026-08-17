حزب الليكود الإسرائيلى يرفض نقل الإسرائيليين جوا للمشاركة فى الانتخابات

وجه حزب الليكود الإسرائيلي ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسالة تحذيرية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمة “ائتلاف المساعدة” غير الربحية، التي تدير مبادرة “سافر وصوّت” والتي تقدم ، وفقا لليكود ، حوافز مالية لنقل الإسرائيليين جوا للمشاركة في الانتخابات.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المبادرة تقدم تذاكر طيران مدعومة للتشجيع على ممارسة الحق الانتخابي.

ووفقا لحزب الليكود، فإن هذا يشكل رشوة انتخابية وانتهاكا لقانون تمويل الأحزاب السياسية.

وفي المقابل، تدعي المنظمة غير الربحية أنها “مبادرة غير حزبية” وأنها لا تفحص التوجهات السياسية للناخب، وبالتالي فإنها لا تشكل رشوة أو شراءً للأصوات.

اليوم السابع