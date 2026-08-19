نتنياهو يشترط نزع سلاح حماس قبل الانسحاب وإعمار غزة

اشترط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، نزع سلاح حماس قبل الانسحاب وإعمار غزة -حسب قناة العربية.

قال جيش الاحتلال: استهدفنا قبل قليل عددا من قياديي حماس في غارة جوية على غزة -حسب القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي: الجيش اغتال قبل قليل قائد سرية و3 قادة فصائل من حركة حماس في غزة.

اتفاق على نزع سلاح حماس قبل الاعمار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع مجلس السلام بشأن نزع سلاح حركة حماس قبل البدء بأي عملية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال المكتب إن الاتفاق يشمل تشكيل فريق عمل مختص بنزع سلاح حماس، مشيراً إلى أن نتنياهو أجرى مع مجلس السلام مناقشات وصفها بـ”المعمقة والبناءة” تناولت ترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع.

وذكر المكتب: “أجرى رئيس الوزراء ومجلس السلام مناقشات معمقة وبنّاءة. وتقرر تشكيل فريقي عمل: الأول معني بنزع سلاح قطاع غزة، وهو ما تعتزم إسرائيل ومجلس السلام إتمامه قبل البدء في أي عملية إعادة إعمار. أما الفريق الثاني فسيركز على الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها من قضايا الصحة العامة التي تؤثر على سكان غزة، والتي تؤثر أيضاً على الشعب الإسرائيلي”.

وفي داخل الاحتلال رحّب حزب “الليكود” بالتركيبة الجديدة لقائمته، مؤكداً أن نتنياهو “مسرور جداً” بنتائج الانتخابات التمهيدية، ومهنئاً الفائزين بالمراكز المتقدمة، إذ عزز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقعه داخل حزب الليكود، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية تقدم عدد من أبرز المقربين منه في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك: لم يتم تحذير تركيا من الضربات الإسرائيلية.. هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا.. الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية السورية تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد وجودها هناك في المستقبل القريب.

اليوم السابع