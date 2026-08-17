الصين تحرم Meta من صفقة ذكاء اصطناعى قيمتها 2 مليار دولار

منعت السلطات الصينية، شركة Meta، مجموعة التكنولوجيا الأمريكية التي تدير منصات للتواصل الاجتماعي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من إتمام صفقة قيمتها 2 مليار دولار للاستحواذ على Manus؛ وهي شركة أسسها مطورون صينيون وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وتطور وكلاء رقميين قادرين على التخطيط وتنفيذ مهام متعددة عبر الإنترنت نيابة عن المستخدم.

الصين أوقفت الصفقة ومنعت المؤسسين من السفر

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها، أن الجهات التنظيمية الصينية رفضت إتمام استحواذ Meta وفتحت تحقيقًا للتأكد من التزام الصفقة بقواعد الاستثمار، كما منعت مؤسسي Manus شياو هونغ وجي يتشاو من مغادرة الصين خلال التحقيق، وتستعد السلطات الآن لرفع حظر السفر بعدما وافقت Meta على الانفصال عن الشركة وإلغاء عملية الاستحواذ.

Manus تعود إلى مستثمريها السابقين

يستعد عدد من المستثمرين السابقين لإعادة شراء Manus بالسعر نفسه الذي اتفقت عليه Meta، ومن بينهم Tencent، مجموعة تكنولوجيا صينية تعمل في الخدمات الرقمية والألعاب والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مساهم في الشركة دون امتلاك حصة تمنحها السيطرة الكاملة، وستواصل Manus عملها بصورة مستقلة من سنغافورة، بينما تتوقع أن تتجاوز إيراداتها السنوية 300 مليون دولار، وتوضح القضية أن الصين بدأت تتعامل مع شركات وكلاء الذكاء الاصطناعي باعتبارها تقنية مهمة يصعب السماح بانتقالها إلى شركة أمريكية كبرى.

اليوم السابع