ترامب لفوكس نيوز: إذا وقفت عُمان فى طريقنا سنقصفها بشدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف عُمان بشدة إذا وقفت في طريق النزاع مع إيران في مضيق هرمز.

وجاءت تصريحات ترامب فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الاثنين، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب: “إذا وقفت عُمان في طريقنا، فسنقصفها بشدة”.

وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تجري مفاوضات مع عُمان بشأن كيفية إعادة فتح مضيق هرمز.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس ترامب أن إدارته أنشأت قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع.

وقال ترامب عن الحرس الثوري: “إنهم بارعون في لعبة البوكر، لكنهم يموتون”. وأضاف: “ليس لديّ جدول زمني محدد. لستُ في عجلة من أمري”.

ترامب: نمتلك احتياطيات كبيرة من الأسلحة

رفض ترامب المخاوف بشأن مخزون الأسلحة الأمريكية فى ظل تقارير تتحدث عن تراجعه، وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة من الأسلحة.

وقال ترامب: “ما استخدمناه قليل جدًا. لدينا الكثير من الأسلحة متوسطة القوة”.

وتشير بعض التقديرات إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من نصف مخزونها من بعض أنظمة الأسلحة في الحرب مع إيران حتى أوائل أغسطس.

وخلص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الصواريخ لمواصلة القتال في إيران في ظل أي سيناريو محتمل، لكن المركز يرى أن المشكلة الحقيقية في تقلص المخزونات تكمن في احتمالية نشوب حروب مستقبلية.

اليوم السابع