أجهزة ابل ينتهى دعمها فى 2026.. هل حان وقت تغييرها؟

تستعد شركة ابل لإطلاق أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها خلال سبتمبر 2026، وعلى رأسها iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27 وwatchOS 27 وvisionOS 27 وtvOS 27، لكن وصول هذه التحديثات يعني أيضًا انتهاء دعم بعض الأجهزة الأقدم التي لن تتمكن من الانتقال إلى الإصدارات الجديدة. وأعلنت Apple خلال يونيو الماضي عن أنظمة التشغيل الجديدة، التي تتوفر حاليًا في نسخ تجريبية، على أن يتم إطلاقها بالتزامن مع الجيل الجديد من منتجات الشركة، بما في ذلك هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

أجهزة iPhone القديمة لن تخرج من الدعم هذا العام

الخبر الجيد لمستخدمي iPhone هو أن جميع الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام iOS 26 ستتمكن من الترقية إلى iOS 27. ويشمل ذلك هواتف تمتد إلى iPhone 11 الذي صدر عام 2019، لكن بعض الأجهزة الأقدم لن تحصل على جميع مزايا iOS 27، خصوصًا الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

لكن الوضع يختلف مع أجهزة iPad وApple Watch وMac وApple TV، إذ ستصل مجموعة من الطرازات إلى نهاية دعم الإصدارات الرئيسية من أنظمة التشغيل مع إطلاق تحديثات 2026.

أجهزة iPad التي ينتهي دعمها

تشمل قائمة أجهزة iPad التي لن تنتقل إلى iPadOS 27: iPad Air الجيل الثالث، وiPad Pro مقاس 11 بوصة – الجيل الأول، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة – الجيل الثالث، وiPad الجيل الثامن، وiPad mini الجيل الخامس. وبالتالي، سيبقى أصحاب هذه الأجهزة قادرين على استخدامها، لكنهم لن يحصلوا على الإصدار الرئيسي الجديد من نظام التشغيل.

ساعات Apple Watch التي تتوقف عن التحديث

تصل مجموعة من ساعات Apple أيضًا إلى نهاية دعم watchOS 27، وتشمل Apple Watch Series 6 وApple Watch Series 7 وApple Watch Series 8 وApple Watch Ultra وApple Watch SE. ويعني ذلك أن هذه الساعات لن تحصل على الإصدار الجديد من نظام التشغيل عند إطلاقه.

أجهزة Mac التي ينتهي دعمها

على مستوى أجهزة الكمبيوتر، تشمل قائمة الأجهزة التي لن تحصل على macOS 27: MacBook Pro مقاس 16 بوصة – إصدار 2019، وMacBook Pro مقاس 13 بوصة – إصدار 2020 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3، وiMac إصدار 2020، وMac Pro إصدار 2019. وهذا يعني أن بعض أجهزة Mac التي لا تزال حديثة نسبيًا من حيث الشكل والإمكانات ستتوقف عن الحصول على التحديثات الرئيسية مع إطلاق macOS 27.

Apple TV أيضًا يفقد التحديث الجديد

تصل بعض أجهزة Apple TV إلى نهاية دعم النظام أيضًا، وتشمل Apple TV HD وApple TV 4K.

هل تتوقف هذه الأجهزة عن العمل؟

لا. انتهاء دعم إصدار نظام التشغيل الجديد لا يعني أن الجهاز سيتوقف عن العمل فورًا، كما أن Apple تستمر عادة في توفير تحديثات أمنية للإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل لفترة من الوقت. وتوضح الشركة تحديثات الأمان التي توفرها لأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، وهو ما يسمح للأجهزة الأقدم بالبقاء آمنة نسبيًا حتى بعد خروجها من دورة التحديثات الرئيسية.

Apple تواصل دعم أنظمة قديمة لسنوات

وبحسب التقرير، لا تقتصر التحديثات الأمنية على أحدث إصدارات أنظمة التشغيل فقط. فعلى سبيل المثال، كانت Apple لا تزال تصدر تحديثات أمنية لأنظمة تعود إلى iOS 15، وهو النظام الذي عملت به أجهزة مثل iPhone 6s وiPhone 7. وفي يناير 2026، حصل iOS 12 على تحديث جديد رغم إطلاقه قبل سنوات، بهدف الحفاظ على إمكانية استخدام أجهزة قديمة جدًا، مثل iPhone 5s، لخدمات مثل iMessage وFaceTime بعد يناير 2027.

لكن مدة التحديثات الأمنية ليست ثابتة، وقد تتوقف مبكرًا في بعض الحالات إذا أصبحت جميع الأجهزة التي تدعم الإصدار الحالي قادرة على الانتقال إلى الإصدار الجديد.

متى يصبح الجهاز غير آمن؟

المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتوقف التحديثات الأمنية نفسها. فحتى إذا ظل الجهاز يعمل بصورة طبيعية، فإن غياب التصحيحات الأمنية يجعله أكثر عرضة للثغرات والهجمات مع مرور الوقت. وفي هذه المرحلة، يصبح استبدال الجهاز هو الخيار الأكثر أمانًا، خصوصًا إذا كان يستخدم في الوصول إلى الحسابات الشخصية أو الخدمات المصرفية أو تخزين البيانات الحساسة.

أما إذا كنت ترغب في الاستمرار باستخدام جهاز قديم، مثل iPad لم يعد يتلقى تحديثات الأمان، فمن الأفضل تقليل استخدامه مع الخدمات الحساسة، ويفضل إبقاؤه دون اتصال بالإنترنت عندما لا تكون هناك حاجة لذلك.

هل يجب أن تغير جهاز Apple الآن؟

ليس بالضرورة بمجرد انتهاء التحديثات الرئيسية. إذا كان جهازك ضمن القائمة التي ستتوقف عن الحصول على iPadOS 27 أو watchOS 27 أو macOS 27، فلا يعني ذلك أنه أصبح عديم الفائدة في اليوم التالي. الأهم هو متابعة التحديثات الأمنية التي يحصل عليها الجهاز. طالما استمرت Apple في توفيرها، يمكن مواصلة استخدام الجهاز بصورة طبيعية نسبيًا.

لكن عندما تتوقف التحديثات الأمنية نهائيًا، يصبح من الأفضل التخطيط للانتقال إلى جهاز أحدث، خصوصًا إذا كان الجهاز يعتمد عليه في العمل أو التعامل مع معلومات شخصية وحساسة.

القائمة الكاملة للأجهزة التي تصل إلى نهاية الدعم الرئيسي

مع إطلاق أنظمة Apple الجديدة في 2026، تشمل الأجهزة التي ستصل إلى نهاية دعم الإصدارات الرئيسية iPad Air الجيل الثالث، وiPad Pro 11 بوصة الجيل الأول، وiPad Pro 12.9 بوصة الجيل الثالث، وiPad الجيل الثامن، وiPad mini الجيل الخامس. كما تشمل Apple Watch Series 6 وSeries 7 وSeries 8 وApple Watch Ultra وApple Watch SE.

أما أجهزة Mac فتشمل MacBook Pro 16 بوصة 2019، وMacBook Pro 13 بوصة 2020 بأربعة منافذ Thunderbolt 3، وiMac 2020، وMac Pro 2019، إضافة إلى Apple TV HD وApple TV 4K.

اليوم السابع