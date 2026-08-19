يوتيوب يغير طريقة احتساب المشاهدات.. الفيديو يُحسب من أول ثانية

أعلنت منصة يوتيوب عن تغيير جديد في طريقة احتساب مشاهدات الفيديوهات، بحيث تصبح آلية العد موحدة عبر جميع أنواع المحتوى، بما في ذلك الفيديوهات الطويلة وYouTube Shorts، وبداية من 24 أغسطس 2026، ستُحتسب المشاهدة بمجرد تشغيل الفيديو، بداية من الإطار الأول، دون وجود حد أدنى من وقت المشاهدة حتى يتم تسجيلها كمشاهدة.

المشاهدة ستُحتسب من أول لحظة تشغيل

قالت YouTube إن النظام الجديد سيعتمد معيارًا موحدًا لاحتساب المشاهدات، بحيث يتم تسجيل المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، بدلًا من الاعتماد على مدة زمنية محددة قبل احتسابها، وتشير المنصة إلى أن الهدف من التغيير هو توحيد طريقة قياس المشاهدات بين الفيديوهات الطويلة وShorts، ومنح المبدعين صورة أوضح عن حجم انتشار محتواهم، كما تتوقع YouTube أن يؤدي النظام الجديد إلى ارتفاع أعداد المشاهدات الظاهرة على الفيديوهات بوتيرة أسرع مقارنة بالطريقة السابقة.

يوتيوب: التغيير قد يساعد المبدعين في صفقات الإعلانات

ترى المنصة أن توحيد مقياس المشاهدات سيجعل من الأسهل على صناع المحتوى إثبات حجم الجمهور الذي يصل إليه محتواهم، وهو ما قد يساعدهم في التفاوض مع العلامات التجارية والحصول على صفقات إعلانية أفضل، وقالت YouTube إن الهدف هو جعل أرقام المشاهدات تعكس بصورة أفضل حجم التعرض الحقيقي للمحتوى عبر المنصة، بما يساعد المبدعين على توضيح قيمتهم للشركاء الإعلانيين.

التغيير لا يؤثر على أرباح YouTube

ورغم أن طريقة احتساب المشاهدات ستتغير، أكدت YouTube أن هذا التحديث لن يغير برنامج شركاء YouTube YPP المسؤول عن تحقيق الأرباح للمبدعين، ويأتي الإعلان بعد أيام من كشف المنصة عن تشديد بعض متطلبات الانضمام إلى برنامج تحقيق الدخل، ومن بينها زيادة متطلبات وقت المشاهدة للمبدعين الجدد، وبالتالي، لا يعني ارتفاع عدد المشاهدات المسجلة تلقائيًا زيادة مماثلة في الأرباح التي يحصل عليها صاحب القناة.

يوتيوب يحتفظ بمقياس “Engaged Views”

رغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، ستواصل YouTube توفير مقياس آخر للمبدعين يعرف باسم Engaged Views، ويهدف هذا المؤشر إلى توضيح عدد المشاهدين الذين اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد تشغيله، بدلًا من مجرد بدء التشغيل، وبذلك سيصبح لدى المبدعين مقياسان مختلفان، أحدهما يعكس إجمالي مرات بدء التشغيل، والآخر يساعدهم على معرفة مدى استمرار الجمهور في المشاهدة.

وقد أثار الإعلان انقسامًا بين المبدعين على الإنترنت، إذ يرى بعضهم أن احتساب المشاهدة من اللحظة الأولى قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأرقام، لكنه في الوقت نفسه قد يخفض متوسط مدة المشاهدة، وهي من المؤشرات المهمة في تقييم أداء الفيديو، وقال بعض منشئي المحتوى إن تضخم أرقام المشاهدات قد يؤثر على صفقات العلامات التجارية إذا أصبحت الشركات تنظر إلى عدد المشاهدات وحده دون ربطه بمدة المشاهدة والتفاعل الحقيقي، كما أعرب آخرون عن مخاوف من أن يؤدي التغيير مستقبلًا إلى التأثير على RPM أو العائد لكل ألف مشاهدة، رغم أن YouTube لم تعلن أن هذا سيحدث.

التغيير لا يؤثر على أرباح YouTube

ورغم أن طريقة احتساب المشاهدات ستتغير، أكدت YouTube أن هذا التحديث لن يغير برنامج شركاء YouTube YPP المسؤول عن تحقيق الأرباح للمبدعين، ويأتي الإعلان بعد أيام من كشف المنصة عن تشديد بعض متطلبات الانضمام إلى برنامج تحقيق الدخل، ومن بينها زيادة متطلبات وقت المشاهدة للمبدعين الجدد، وبالتالي، لا يعني ارتفاع عدد المشاهدات المسجلة تلقائيًا زيادة مماثلة في الأرباح التي يحصل عليها صاحب القناة.

يوتيوب يحتفظ بمقياس “Engaged Views”

رغم اعتماد طريقة جديدة لإجمالي عدد المشاهدات، ستواصل YouTube توفير مقياس آخر للمبدعين يعرف باسم Engaged Views، ويهدف هذا المؤشر إلى توضيح عدد المشاهدين الذين اختاروا الاستمرار في مشاهدة الفيديو بعد تشغيله، بدلًا من مجرد بدء التشغيل، وبذلك سيصبح لدى المبدعين مقياسان مختلفان، أحدهما يعكس إجمالي مرات بدء التشغيل، والآخر يساعدهم على معرفة مدى استمرار الجمهور في المشاهدة.

وقد أثار الإعلان انقسامًا بين المبدعين على الإنترنت، إذ يرى بعضهم أن احتساب المشاهدة من اللحظة الأولى قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأرقام، لكنه في الوقت نفسه قد يخفض متوسط مدة المشاهدة، وهي من المؤشرات المهمة في تقييم أداء الفيديو، وقال بعض منشئي المحتوى إن تضخم أرقام المشاهدات قد يؤثر على صفقات العلامات التجارية إذا أصبحت الشركات تنظر إلى عدد المشاهدات وحده دون ربطه بمدة المشاهدة والتفاعل الحقيقي، كما أعرب آخرون عن مخاوف من أن يؤدي التغيير مستقبلًا إلى التأثير على RPM أو العائد لكل ألف مشاهدة، رغم أن YouTube لم تعلن أن هذا سيحدث.

اليوم السابع