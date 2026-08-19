ترامب يعلن مضيق هرمز أرض أمريكية جديدة.. ماذا يحدث؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة تعرف مضيق هرمز بأنه أرض أمريكية جديدة، مكررًا بذلك تهديدًا أطلقه الأسبوع الماضي تحت وطأة التوترات المستمرة الناجمة عن طبيعة هذا الممر المائي الحيوي المتنازع عليها.

يواجه ترامب تصاعدًا في المشاعر المناهضة لـ حرب ايران وإدراكا في الكونجرس حتى بين أعضاء حزبه بأن الحرب ضد إيران لا تحظى بشعبية وتكبد الأمريكيين تكاليف باهظة، وذلك قبل أسابيع قليلة من حسم الناخبين لسيطرتهم على الكونجرس.

يسعى ترامب جاهدًا لإيجاد طريقة لتصوير المجهود العسكري على أنه نصر، في ظل انهيار المفاوضات مع الحكومة الإيرانية – التي ادعى سابقًا أنه قادر على الإطاحة بها، أو أنه قادر على ذلك بسهولة – وعدم اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق يُقيّد مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

ولا يزال مضيق هرمز منطقة خطرة على ناقلات النفط والسفن الأخرى، إذ تشكل الألغام الإيرانية وهجمات الطائرات المسيرة تهديدًا مستمرًا للسفن التي تحيد عن أحد المسارين المعتمدين عبر الممر المائي. ولا تزال حركة الملاحة فيه بطيئة للغاية، وفي منشور على تروث سوشيال دون تعليق، وضع ترامب دائرة حول مضيق هرمز ووصفه بأنه أرض أمريكية جديدة

إلا أن القوات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من ضمان مرور السفن عبر المضيق بأمان، والدائرة المرسومة على خريطة ترامب تشمل في الواقع مساحةً كبيرةً من الأراضي الإيرانية على الحدود الشمالية للمضيق. وهذا يعني ضمناً احتلالاً أمريكياً جزئياً للأراضي الإيرانية.

وكان ترامب دعا لأول مرة ان المضيق سيكون “أرضاً أمريكية” خلال فعالية في نيويورك الأسبوع الماضي وقال للحضور في تجمع سياسي: قريباً جداً، سأعلن مضيق هرمز أرضاً تابعةً للولايات المتحدة

ورد نائب وزير الخارجية الإيراني واصفاً تصريح ترامب بأنه وهم ومحذراً من أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على الممر المائي بتغريدة أو بالقوة العسكرية، وقال في منشور على موقع اكس” ن يتم فتح هذا المضيق وإغلاقه إلا تحت قيادة إيران، وطالما أنكم لا تقبلون حقيقة الهزيمة وتتوقفون عن الانغماس في الأوهام، ستواصل إيران فرض الحصار.

اليوم السابع