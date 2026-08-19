تيك توك يقتحم عالم المدفوعات.. أرسل الأموال لأصدقائك عبر الرسائل الخاصة

يستعد تطبيق تيك توك على ما يبد توسيع نطاق خدماته إلى ما هو أبعد من مشاركة الفيديوهات والمحتوى القصير، بعدما كشف تقرير حديث عن دراسة المنصة لميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال مباشرة إلى بعضهم البعض عبر الرسائل الخاصة.

وبحسب تقرير نشرته بلومبرج، تعمل تيك توك على تطوير هذه الميزة اعتمادًا على خدمة TikTok Pay، التي تستخدم حاليًا في بعض دول جنوب شرق آسيا لإتمام عمليات الشراء عبر متجر تيك توك.

ميزة جديدة داخل المحادثات

ظهرت إشارات إلى الميزة المحتملة داخل شفرة مخفية في النسخة الحالية من تطبيق تيك توك على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة ، وتشير المعلومات إلى أن المستلم قد يتمكن من الضغط على خيار لقبول الأموال، بينما يستطيع المرسل إرفاق رسالة مع عملية الدفع، في تجربة تشبه إلى حد ما الخدمات التي تقدمها تطبيقات مثل Venmo.

ومع ذلك، فإن الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة، إذ أكدت تيك توك أنها لم تختبرها بعد ، لذلك لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن موعد إطلاقها أو الدول التي قد تتوفر فيها مستقبلًا.

خطوة نحو تحول تيك توك إلى “تطبيق فائق”

لا تبدو فكرة المدفوعات غريبة على استراتيجية تيك توك خلال الفترة الأخيرة، إذ تعمل المنصة تدريجيًا على إضافة خدمات تتجاوز دورها التقليدي كشبكة اجتماعية، مثل التجارة الإلكترونية والبحث واكتشاف الأماكن والألعاب وحجز الفنادق،

كما سبق أن تحركت تيك توك في المجال المالي، بعدما أفادت تقارير بأنها تقدمت في البرازيل للحصول على ترخيص يسمح لها بتقديم خدمات مالية تشمل المدفوعات والإقراض.

وفي حال إطلاق تحويل الأموال بين الأفراد، فقد تصبح الرسائل الخاصة في تيك توك وسيلة لإرسال الأموال إلى الأصدقاء أو جهات الاتصال، ما يضع المنصة في منافسة مباشرة مع خدمات الدفع الرقمي المتخصصة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شبكات اجتماعية أخرى إلى المجال نفسه، إذ بدأت منصة X في طرح خدمة X Money التي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال لبعضهم البعض في الولايات المتحدة، ما يشير إلى سباق متزايد لدمج الخدمات المالية داخل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

اليوم السابع