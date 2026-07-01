الصين تدعو إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يرحب به المجتمع الدولي

دعت الصين إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يوافق عليه الجانبان، ويرحب به المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، جرت الثلاثاء في بكين.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية عن “وانغ” قوله إنه “في ما يتعلق بالوضع بين الولايات المتحدة وإيران؛ فإن الأولوية هي حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم، والحفاظ على زخم المفاوضات، والعمل على التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق شامل يوافق عليه الجانبان، وتقبله دول المنطقة، ويرحب به المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “الوقف الحالي لإطلاق النار لا يزال هشا؛ لكن التفاوض أفضل من القتال، والحوار أفضل من المواجهة”.. مشيرا إلى أن الصين ترحب بإطلاق المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، معربا عن استعداد بكين للعمل مع السعودية للإسهام في تخفيف التوترات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وعن علاقات التعاون بين البلدين، أعرب وزير الخارجية الصيني عن استعداد بلاده للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى مع السعودية، وتنمية العلاقات بين البلدين، داعيا إلى الاستفادة الكاملة من اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للتخطيط بطريقة منسقة ودفع التعاون البراجماتي في كافة المجالات قدما.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تعتز بالعلاقات مع الصين، وتلتزم التزاما راسخا بمبدأ صين واحدة، مضيفا أنه سيجري تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية مع الصين، وتعميق التعاون في مجالات مثل الاستثمار والتمويل والطاقة والذكاء الاصطناعي.

اليوم السابع