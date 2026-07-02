4 مشكلات فى هواتف أندرويد محدش هيقولك عليها لو هتغير من آيفون

رغم تزايد عدد المستخدمين الذين ينتقلون من هواتف آيفون إلى أجهزة أندرويد خلال عام 2026، فإن نظام أندرويد لا يخلو من بعض العيوب التي قد تفاجئ المستخدمين الجدد، خاصة أولئك المعتادين على منظومة آبل المتكاملة، وفيما يلي أبرز 4 مشكلات قد تواجهك عند الانتقال إلى أندرويد.

تحديثات أندرويد ليست بالسرعة نفسها

تُعد مشكلة التحديثات من أكبر التحديات التي تواجه مستخدمي أندرويد. فعلى عكس هواتف آيفون التي تحصل على تحديثات النظام الجديدة في الوقت نفسه بفضل سيطرة شركة Apple على الأجهزة والنظام معًا، تختلف سرعة وصول تحديثات أندرويد من شركة لأخرى.

وتحصل هواتف Google Pixel عادة على التحديثات أولًا، بينما يتعين على مستخدمي أجهزة Samsung أو OnePlus الانتظار لفترات أطول بسبب اعتماد هذه الشركات على واجهاتها الخاصة مثل One UI وOxygenOS، كما تختلف مدة الدعم البرمجي بين الشركات، ما قد يعني حصول بعض الأجهزة على سنوات دعم أقل مقارنة بهواتف آيفون.

بعض التطبيقات قد لا تنتقل معك

عند الانتقال من آيفون إلى أندرويد، قد يكتشف المستخدم أن بعض التطبيقات والخدمات التي يعتمد عليها غير متوفرة على النظام الجديد، وتشمل القائمة تطبيقات آبل الحصرية مثل الرسائل iMessage ومدير كلمات المرور الخاص بالشركة، بالإضافة إلى بعض التطبيقات المدفوعة أو الخدمات التي قد لا تدعم أندرويد، لذلك يُنصح بالتحقق مسبقًا من توفر التطبيقات المهمة عبر متجر Google Play Store قبل اتخاذ قرار الانتقال.

نظام الإشعارات قد يكون مزعجًا للبعض

يمنح أندرويد خيارات تخصيص واسعة للإشعارات، لكن طريقة التعامل معها تختلف عن تجربة آيفون، ففي أجهزة آيفون المزودة بتقنية Face ID يمكن للمستخدم رؤية تفاصيل الإشعارات بمجرد النظر إلى الهاتف وفتح القفل تلقائيًا، أما في العديد من هواتف أندرويد، فيعتمد المستخدم بشكل أكبر على مستشعر البصمة، وهو ما قد يكون أقل راحة في بعض المواقف، خصوصًا أثناء الحركة أو عند صعوبة قراءة البصمة.

هل أندرويد خيار سيئ؟

رغم هذه التحديات، لا يعني ذلك أن أندرويد خيار غير مناسب، إذ يوفر مرونة أكبر وتنوعًا واسعًا في الأجهزة والأسعار والمزايا، لكن معرفة هذه النقاط مسبقًا تساعد المستخدم على اختيار الهاتف المناسب وتجنب المفاجآت بعد الانتقال من آيفون.

اليوم السابع