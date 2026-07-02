ما سر اللون الأزرق فى شعارات شركات التكنولوجيا؟.. فيسبوك وإنتل وIBM ضمنهم

يُساهم الشعار المصمم جيدًا فى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية على الفور، وفي بعض الأحيان، يحمل معنىً خفيًا يُساعد في تحديد هوية الشركة، وهذا ينطبق تمامًا على بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل فيسبوك، وآي بي إم، وديل، وإنتل، تشترك جميع شعارات هذه الشركات في استخدام اللون الأزرق – وهذا ليس من قبيل الصدفة، فى الواقع، إنه اختيار مدروس بعناية يُعزز شعورك بالراحة والثقة بالشركة.

ويُعتبر اللون الأزرق لونًا أساسيًا “باردًا”، يُقصد به إضفاء شعور بالهدوء، وهو ما تسعى إليه شركات التكنولوجيا تحديدًا، كما يرتبط اللون الأزرق بالكفاءة، والتواصل الواضح، والتركيز الذهني، وكلها تتوافق تمامًا مع الصورة التي ترغب كبرى شركات التكنولوجيا في إبرازها، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نُشرت عام 2019 في مجلة نظرية وممارسة التسويق أن المستهلكين يربطون اللون الأزرق بالثقة بشكل أقوى من اللون الأحمر، وهذا يُفسر جزئيًا سبب تحوّل اللون الأزرق إلى عنصر أساسي في العلامات التجارية التقنية.

يُعدّ اللون الأزرق لونًا تسويقيًا شائعًا لدرجة أن 50 علامة تجارية من بين أفضل 100 علامة تجارية تقنية في العالم تستخدمه، وفقًا لشركة دي سانتيس بريندل، المتخصصة في استراتيجيات وتصميم العلامات التجارية بين الشركات، وتُدمجه الشركات الراسخة كعنصر أساسي في هويتها عبر منصاتها المختلفة للدلالة على مصداقيتها في مواجهة المنافسة، ويُساعد ذلك هذه الشركات على الحفاظ على الصورة الموثوقة التي تسعى إليها، فضلًا عن ضمان حضورها المميز لدى العملاء.

مشكلة استخدام اللون الأزرق في شعارات الشركات التقنية

وفقًا لشركة WizardPins، المتخصصة في تصنيع المنتجات الترويجية حسب الطلب، يُستخدم اللون الأزرق في شعارات 275 شركة من قائمة فورتشن 500، يطرح هذا الأمر مشكلة: فقد أصبح استخدام اللون الأزرق شائعًا لدرجة أن قدرة المستهلكين على التمييز بين الشركات تتضاءل، ورغم أن الهدف من هذا اللون هو إيصال مستوى من الثقة في السوق، إلا أنه من الصعب التميز عندما تتشابه شعارات جميع الشركات

ومع ذلك، ورغم الإفراط في استخدام اللون الأزرق في عالم التكنولوجيا، فإن عددًا قليلًا من الشركات يتجه نحو استخدام ألوان مختلفة جذريًا، هناك بعض الاستثناءات بالطبع، أبرزها تويتر، التي غيرت علامتها التجارية إلى X في عام 2023، واستبدلت اللون الأزرق السماوي والأبيض المألوف بالأبيض والأسود، ولكن بدلًا من التخلي عن اللون الأزرق تمامًا، قامت شركات مثل IBM ولينكدإن ومايكروسوفت بتعديل درجة اللون الأزرق التي تستخدمها.

ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تستخدم اللون الأزرق على نطاق واسع، إلا أن شركات أخرى تختار مسارًا مختلفًا، فشركات مثل آبل وأمازون وسبوتيفاي وOpenAI، إحدى الشركات الأربع الكبرى في طفرة الذكاء الاصطناعي، هي أمثلة على الشركات التي رسخت علاماتها التجارية دون الاعتماد على اللون الأزرق كلون أساسي في شعاراتها الرئيسية، في كل حالة، اتُخذ قرار اختيار ألوان العلامة التجارية المحددة منذ البداية، أو تطور بمرور الوقت، بناءً على هوية كل شركة والرسالة التي أرادت إيصالها.

اليوم السابع